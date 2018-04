Auswärtsniederlage für SVA-B-Juniorinnen

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben nach knapp einem halben Jahr ohne Niederlage in der B-Juniorinnen-Bundesliga Süd ihr Auswärtsspiel gegen den 1. FFC Frankfurt mit 0:3 (0:0) verloren. Bei hochsommerlichen Temperaturen und knapp 100 Zuschauern im Stadion am Brentanobad war es die erste Niederlage des SVA nach zuvor acht Siegen in Folge. „Wir haben gegen eine starke Frankfurter Mannschaft verloren“, sagte Alberweilers Trainer Dominik Herre. „Frankfurt war die mit Abstand beste Mannschaft in der Rückrunde, gegen die wir gespielt haben.“

Bis zur Halbzeit gab es auf beiden Seiten keine hochkarätigen Torchancen. Der SVA hatte in der 34. und 35. Minute zwei Torabschlüsse von Malin Frisch und Vera Ellgass zu verzeichnen, die zu zentral auf das FFC-Tor kamen. In der 38. Minute spielte eine Frankfurter Innenverteidigerin den Ball im Strafraum mit der Hand, es hätte Elfmeter für Alberweiler geben müssen, der Pfiff blieb zum Unverständnis der Gäste aus.

Kurz nach der Halbzeit erzielte Frankfurt den Führungstreffer. Nach bekanntem Muster wurde der Eckball von Diana Marcellino vom Tor weg auf FFC-Spielführerin Sophie Trepohl getreten, der zwar eine SVA-Spielerin zugeteilt war, aber Trepohl wurde von ihren Mitspielerinnen geschickt freigeblockt und köpfte unbedrängt zum 1:0 ein. 15 Minuten vor Spielende setzte SVA-Trainer Dominik Herre alles auf eine Karte und beorderte Abwehrspielerin Sarah Hagg in den Sturm. Kurz darauf hatte der SVA in der 67. Minute die große Ausgleichschance. Nachdem Hagg den Ball auf Ellgass zurücklegte und diese zu Mia Eickmann passte, stand Eickmann alleine vor der FFC-Torhüterin und schob den Ball aus kürzester Entfernung in deren Arme. Es war eine 100-prozentige Torchance, die nicht genutzt wurde.

Nach einem Konter erzielte Katharina Blank in der 72. Minute das 2:0 für Frankfurt. In der Nachspielzeit fiel noch das 3:0. Durch den Erfolg der Frankfurterinnen tauschen Alberweiler und Frankfurt in der Tabelle die Plätze. Vor dem letzten Spieltag liegt nun der 1. FFC Frankfurt auf Tabellenplatz zwei und der SV Alberweiler auf dem dritten Tabellenplatz.

„Gegen Frankfurt kann man verlieren, das ist kein Beinbruch. Keine Mannschaft in der Liga ist von der Kaderdichte her so stark besetzt wie der FFC, sie haben mehrere exzellente Einzelspielerinnen, das gilt es anzuerkennen“, zollte Herre dem Gegner Respekt. „Leider konnten wir in Frankfurt nicht an unsere bisherigen Leistungen anknüpfen.“ Alberweilers Trainer weist aber auch darauf hin, dass seine Spielerinnen um 5 Uhr aufstehen mussten. „Das geht nicht spurlos an den Spielerinnen vorbei. Das hat man bei einigen gemerkt.“

WFV-Pokal am Donnerstag

Der dritte Tabellenplatz ist dem SVA aber nicht mehr zu nehmen. Das letzte Punktspiel in der Bundesliga Süd bestreitet der SVA am Samstag, 28. April, um 14 Uhr in Alberweiler gegen den VfL Sindelfingen. Davor trifft der SVA im WFV-Pokal-Viertelfinale am Donnerstag, 26. April, um 18.30 Uhr in Frommern auf den TSV Frommern. Der SVA ist Pokalverteidiger und das erklärte Ziel ist das Erreichen der nächsten Runde, also der Einzug in das Halbfinale.