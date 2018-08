Alberweiler unterliegt zum Auftakt

Die Frauenmannschaft des SV Alberweiler hat am Sonntag ihre Auftaktpartie in der Fußball-Regionalliga Süd beim Zweitliga-Absteiger SC Freiburg II mit 0:1 (0:0) verloren. Auch wenn sich die anfängliche Befürchtung, die Gastgeber aus dem Breisgau könnten Spielerinnen aus der ersten Mannschaft testen, nicht bewahrheitet hat, startet Alberweiler damit punktlos in die neue Saison.

„Ich denke, auch ein Unentschieden wäre in Ordnung gewesen. Wenn es aber einen Sieger geben muss, dann haben wir verdient verloren“, sagte Trainerin Chantal Bachteler nach der Partie. „Wir sind einfach viel zu spät ins Spiel gekommen. Freiburg war der erwartet schwere Gegner und wir haben ihnen zu viel Platz gelassen“, erklärte sie. Als Hauptursache hatte die SVA-Trainerin die mangelhafte Chancenverwertung ausgemacht: „Wir haben uns ein-, zweimal schön durchkombiniert, aber dann war der Abschluss zu schwach. Wir schießen der Torspielerin direkt in die Hände“, so Bachteler.

Die größte Chance für die Gäste aus Oberschwaben hatte Lena Bucher. „Da haben wir uns schön vors Tor kombiniert, aber der Abschluss war dann leider ungefährlich“, sagte die merklich betrübte Cheftrainerin. Nach der Pause machte der SVA zunächst besser Druck und trat selbstbewusster auf. In der 61. Minute dann jedoch der Rückschlag. Beim Gegentor durch Sina Bühler „haben wir zu viel Platz gelassen“, so Bachteler. Gefallen war das Tor nach einer unglücklichen Situation. „Das war unnötig.“

Nachdem das angepeilte Ziel von einem Punkt in Freiburg nicht erreicht wurde, muss das Punktekonto nun anders aufgestockt werden. Mit dem Blick auf den Heimspielauftakt am kommenden Sonntag ist das Ziel eindeutig: „Drei Punkte daheim sind Pflicht.“ Der SVA empfängt am zweiten Spieltag den SV Frauenbiburg (Anstoß 13 Uhr), der sein erstes Spiel ebenfalls verloren hat. Der kommende Gegner unterlag zu Hause dem FC Ingolstadt 04 mit 1:2. Nach einem Spieltag stehen die Frauen des SVA damit auf dem geteilten elften Platz.