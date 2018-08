Alberweiler startet auswärts in die Saison

Der SV Alberweiler startet am Sonntag in die neue Saison in der Frauenfußball-Regionalliga Süd. Zum Auftakt ist der SVA mit der neuen Trainerin Chantal Bachteler zu Gast beim SC Freiburg II. Anstoß im Schönbergstadion im Breisgau ist um 14 Uhr.

Der Zweitliga-Absteiger aus dem Breisgau ist für Chantal Bachteler eine kleine Wundertüte. „Im ersten Jahr in der neuen Liga ist man eine Unbekannte. Dazu kommt, dass die Bundesligasaison erst im September startet“, so die SVA-Trainerin. „Wir wissen also nicht, wer da tatsächlich am Sonntag für die ,Zweite’ auf dem Platz steht.“

Da Alberweiler selbst bereits in der zweiten Saison in der Regionalliga Süd an den Start geht, sieht Chantal Bachteler diesen Vorteil bei ihrem Team nicht mehr: „Wir sind nicht mehr unbekannt. Das wird eine ganz schwierige Saison.“ Dass die 2. Bundesliga nun eingleisig läuft, hilft dem SVA dabei nicht wirklich. „Es sind viele starke Mannschaften in die Liga gekommen. Ich gehe davon aus, dass die Liga stärker ist als letztes Jahr“, erklärt Bachteler.

Neue Ideen

Als Ziel visiert die SVA-Trainerin das obere Tabellendrittel an: „Dort möchten wir uns auch langfristig etablieren.“ Die Vorbereitung gibt hierzu auch einigen Anlass. „Der Fitnesszustand ist gut. Die Mädels sind da, wo sie zu diesem Zeitpunkt auch sein sollen. Sie ziehen im Training auch alle gut mit“, so Bachteler. Natürlich ist nicht alles so wie in der Vorsaison. Das beginnt schon bei der neuen Trainerin. „Mit einer neuen Trainerin kommen auch immer ein paar neue Ideen“, erklärt sie. Aber auch im Kader hat sich einiges getan. Vor allem die Abgänge in der Defensive, namentlich Caroline Schad und Laura Mohr (beide Karriereende) sowie Luisa Daikeler (VfL Wolfsburg II), haben die SVA-Frauen sehr getroffen. Anlass zur Sorge sieht Chantal Bachteler aber nicht: „Ich glaube, wir haben die Abgänge gut kompensieren können. Ich denke, dass der Kader quantitativ und qualitativ auf dem Niveau der letzten Saison ist, eher stärker.“

Diesen Anlass zur Sorge lässt auch die Frühform des SVA nicht zu. Nach guten Leistungen in den Testspielen, unter anderem einem 4:0-Sieg gegen den österreichischen Frauen-Bundesligisten FFC Vorderland, gelang am vergangenen Sonntag auswärts beim Zweitliga-Absteiger VfL Sindelfingen Ladies der Einzug in die Runde der letzten 32 im DFB-Pokal. Nach Elfmeterschießen bezwangen die Frauen des SVA den künftigen Ligakonkurrenten mit 7:6. Auch hier soll es noch die ein oder andere Runde weitergehen. „Das positive Gefühl aus dem Pokalfight wollen wir mit nach Freiburg nehmen“, sagt die Trainerin. Natürlich sind die SVA-Frauen auf drei Punkte zum Auftakt aus. Durch die später startende Bundesliga und die Stärke des SC Freiburg wäre Bachteler aber auch mit einem Punkt zufrieden.