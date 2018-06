Alberweiler punktet sich in die Relegation

Der SV Alberweiler hat im spannenden Saisonfinale gegen den Abstieg mit einem 1:1 gegen den SV Steinhausen den viertletzten Platz ins Ziel gerettet. Die Chance auf den endgültigen Klassenerhalt bietet sich den Grün-Weißen nun am kommenden Samstag, 16. Juni. Da trifft der SVA auf den Sieger der ersten Relegationspartie SV Erolzheim gegen SV Baustetten, die am Dienstag, 12. Juni, in Reinstetten ausgetragen wird.

Alberweilers Torschütze Achim Frankenhauser sagte nach der Partie: „Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man zur Relegation gratulieren soll. Nach der verschärften Abstiegsregelung müssen wir jetzt aber damit zufrieden sein und das Beste daraus machen.“

Die Gastgeber hatten als Spielplan frühes Pressing ausgegeben, die Gässte befreiten sich zunächst aber geschickt aus diesen Situationen. Zur Führung der Gastgeber musste dann eine Standardsituation herhalten. Steinhausens ansonsten starker Keeper Simon Gerner ließ einen Freistoß von Stefan Graf abprallen, Achim Frankenhauser (20.) war zur Stelle und staubte zum 1:0 ab. Das war dann aber auch schon der Höhepunkt der ersten Hälfte.

Die zweite hatte mehr zu bieten, was auch an den deutlich zulegenden Gästen lag. Timo Bailer rettete für den SVA nach einem Pfostenschuss von Florian Kienle zwar noch in höchster Not, den letztlich verdienten Ausgleich für die Gäste markierte dann der starke Marcus Rotenbacher (58.) nach Zuspiel von Julian Gerner. Die Heimelf brauchte zehn Minuten, um sich von diesem Treffer zu erholen und hatte dann noch Möglichkeiten. Matthias Bopp scheitert gegen den glänzend reagierenden Gerner, SVS-Abwehrspieler Julian Borner rettete nach einem SVA-Freistoß vor der Linie. Der angeschlagen in die Partie gegangene und lange als Innenverteidiger agierende SVA-Spielertrainer Timo Bailer ging in der Schlussphase in die Offensive, was aber nichts mehr einbrachte. (geki)