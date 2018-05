Alberweiler knackt 50-Punkte-Marke

Der SV Alberweiler hat sich am letzten Spieltag der Frauenfußball-Regionalliga Süd auswärts 1:1 (0:0) vom SC Regensburg getrennt. Damit knackte der SVA noch die Marke von 50 Punkten. Schon vor der Partie war klar, dass der Aufsteiger die Spielzeit auf Tabellenplatz drei beenden würde.

„Der Einsatz hat gestimmt. Spielerisch ist die Mannschaft unter ihren Möglichkeiten geblieben, auch wenn sie nicht schlecht gespielt hat. Das 1:1 ist ein gerechtes Ergebnis“, lautete das Fazit von Alberweilers Co-Trainer Michael Gross nach dem letzten Ligaspiel der Saison. Zu diesem trat der SVA nicht in Bestbesetzung an. Lena Bucher (Prüfung) konnte die Fahrt nach Regensburg erst gar nicht mitmachen, Spielmacherin Tamara Würstle nahm wegen Knöchelproblemen zunächst auf der Ersatzbank Platz. Dafür spielten Leonie Schick und Nina Seitz von Beginn an. „Sie haben ihre Sache richtig gut gemacht“, so Gross. Dessen Mannschaft verzeichnete in der ersten Halbzeit drei Torabschlüsse. Die beste Chance hatte Luisa Daikeler, deren Freistoß nur knapp am SCR-Gehäuse vorbeiging.

Für Regensburg ging es im Heimspiel noch um alles in Sachen Klassenerhalt. Entsprechend engagiert gingen die Gastgeberinnen zur Sache, kombinierten gut im Vorwärtsgang und hatten auch die deutlich besseren Chancen in Halbzeit eins. Zweimal bewahrte Torhüterin Melanie Geiselhart den SVA vor einem Rückstand und lenkte den Ball jeweils im letzten Moment noch an den Pfosten.

Hauler bringt SVA in Führung

Zur zweiten Halbzeit wechselte Alberweilers Trainer Peter Kalmbach dann Tamara Würstle sowie die beiden B-Juniorinnen Milena Kohlmeyer und Theresa Hauler ein. Die beiden Letztgenannten zeichneten wenig später für das 1:0 des SVA verantwortlich: Kohlmeyer passte in den Lauf von Hauler und die überwand aus acht Metern SCR-Keeperin Sarah Edlbauer (48.). Regensburg antwortete schnell. Nach einem Ballverlust des SVA im Vorwärtsgang schloss Toni Tewes den folgenden SCR-Konter zum 1:1 ab – Geiselhart war ohne Abwehrchance (55.). Ab da entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit den klareren Chancen für Regensburg. SVA-Torhüterin Geiselhart hatte aber einen guten Tag erwischt und war nicht mehr zu überwinden. Kurz vor dem Abpfiff bot sich Tamara Würstle noch eine Großchance, nach einer hohen Flanke in den Strafraum nahm sie das Leder volley, verzog aber (90.). So blieb es beim 1:1.

„Mit Platz drei bin ich sehr zufrieden. Das war vor Saisonbeginn auf gar keinen Fall zu erwarten. Die Mannschaft hat eine super Saison gespielt“, bilanzierte Michael Gross mit Blick auf die zurückliegende Spielzeit, die für den SVA allerdings noch nicht beendet ist.

Blick ist jetzt auf Pokal gerichtet

Der Fokus ist nun voll auf den WFV-Pokal gerichtet. In diesem trifft Alberweiler im Viertelfinale auswärts auf den Ligakonkurrenten Crailsheim. Die Partie ist von Mittwoch auf Samstag, 19. Mai (Anstoß: 18 Uhr), verlegt worden. „Das wird eine schwere Aufgabe. Das haben wir schon letzte Woche beim 0:0 im Ligaspiel gesehen. Crailsheim ist derzeit gut drauf, sehr abwehrstark“, so Michael Gross. „Unser Ziel bleibt es aber klar, den WFV-Pokalsieg aus dem Vorjahr zu wiederholen. Dafür werden wir alles geben. Wir wollen wieder im DFB-Pokal mitspielen.“

Für das Pokalspiel setzt der SV Alberweiler einen Fanbus ein. Abfahrt ist am Samstag um 14 Uhr in Alberweiler am Sportheim.