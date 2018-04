Alberweiler ist im WFV-Pokal-Halbfinale

Die Fußball-B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben sich durch einen nie gefährdeten 6:0-Auswärtserfolg gegen den TSV Frommern im WFV-Pokal-Viertelfinale den Einzug ins Halbfinale gesichert. In einer einseitigen Partie verpasste es der SVA, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten, es wurden mehrere hochkarätige Tormöglichkeiten vergeben. Frommern kam während der gesamten Spielzeit so gut wie nie vor das SVA-Tor.

Bereits in der ersten Halbzeit sorgten Theresa Hauler (zwei Tore), Milena Kohlmeyer (zwei Tore) und Michelle Weiß mit ihren Treffern für die klare 5:0-Pausenführung. In Durchgang zwei besorgte Solveig Schlitter mit einem Schuss in den Winkel den 6:0-Endstand. Einziger Wermutstropfen war, dass Lena Rädler nach einer Notbremse die Rote Karte sah. Auch in Unterzahl spielte sich der SVA gegen den Oberligazweiten aus Frommern weitere Tormöglichkeiten heraus, die allesamt leichtfertig vergeben wurden.

Im Halbfinale trifft der SVA am Donnerstag, 3. Mai, auf den Oberligisten FFV Heidenheim. Der Spielbeginn steht noch nicht genau fest, entweder wird die Partie um 18.30 oder um 19 Uhr in Königsbronn angepfiffen. Im Pokalwettbewerb hat stets der niederklassigere Verein Heimrecht, bis auf das Endspiel. Hier wird der Austragungsort zwischen beiden Endspielteilnehmern ausgelost. Der SVA-Gegner im Halbfinale FFV Heidenheim hat sein Viertelfinalspiel gegen den Bundesligisten VfL Sindelfingen Ladies mit 6:4 nach Elfmeterschießen gewonnen.