Alberweiler II scheidet in Runde zwei aus

Der SV Alberweiler II (Regionenliga VI) muss seinen Traum vom Aufstieg in die Frauenfußball-Landesliga II begraben. Der SVA II verlor in der zweiten Runde der Relegation bei der SGM Bad Saulgau/Renhardsweiler (Regionenliga V) mit 1:4 (0:3). Das einzige Tor für Alberweiler II erzielte Silvana Mohr (90. +1). Für die SGM trafen im Saulgauer Oberschwabenstadion Annika Schütter (9.), Mia Schwerdt (38.), Jennifer Rapp (41.) sowie Vanessa Birkle per Strafstoß (49.). (feg)