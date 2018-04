Alberweiler gewinnt kampfbetonte Partie

3:1-Heimsieg für Alberweiler: Der SVA hat am Sonntag sein Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth in der Frauenfußball-Regionalliga Süd gewonnen. Alberweiler erwischte einen perfekten Start und ging bereits in der zweiten Minute durch Tamara Würstle in Führung.

Die Partie war in der Folge nicht hochklassig, den Gästen war anzumerken, dass sie aktuell auf einem direkten Abstiegsplatz stehen. In Minute 28 glich Greuther Fürth aus, Anna Maria Buckel machte das 1:1. Auch im zweiten Durchgang kam Alberweiler besser aus den Startlöchern, wiederum war es Tamara Würstle, die ihre Mannschaft in Führung schoss (55.).

Zehn Minuten später überschlugen sich die Ereignisse auf dem Sportplatz in Alberweiler. Eine Gästespielerin bekam nach einem Foul zunächst die Gelbe Karte gezeigt, über die sie sich derart aufregte, dass sie prompt mit Gelb-Rot vom Platz musste. Eine weitere SpVgg-Spielerin, die an dieser Aktion nicht unmittelbar beteiligt war, mischte sich ebenfalls ein und bekam von der Schiedsrichterin gar die Rote Karte. Alberweiler verstand es in der Folge aber nicht, die doppelte Überzahl zu nutzen.

Erst in der 90. Minute gelang Sibel Meyer das erlösende und entscheidende 3:1 für den SV Alberweiler. Der SVA bleibt durch diesen Sieg Tabellendritter. Der Abstand auf den Vierten Nürnberg beträgt nun nach dessen Niederlage gegen Weinberg drei Punkte, Alberweiler hat zudem zwei Spiele weniger ausgetragen.