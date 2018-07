Alberweiler fordert Zweitliga-Absteiger

Der Frauenfußball-Regionalligist SV Alberweiler muss in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals beim Zweitliga-Absteiger und künftigen Ligakonkurrenten, VfL Sindelfingen Ladies, antreten. Dies ergab die Auslosung in Frankfurt am Main. Alle Partien der ersten Runde werden am Sonntag, 12. August (Anstoß: 14 Uhr), ausgetragen.

„Es ist ein Los, das grundsätzlich in Ordnung ist, wobei ein Heimspiel schon schöner gewesen wäre“, kommentiert die neue SVA-Trainerin Chantal Bachteler das Ergebnis der Auslosung, bei der Welt- und Europameisterin Renate Lingor als Losfee fungierte. „Es eine schwere Aufgabe, aber auch eine interessante. Wir spielen gegen einen Zweitliga-Absteiger und dann ist es auch noch ein Derby. Da wissen wir gleich wo wir stehen“, so Chantal Bachteler weiter. „Wir wollen alles daransetzen, in die zweite Runde zu kommen. Derzeit kann ich die Stärke der VfL-Ladies noch nicht einschätzen. Das wird aber spätestens so weit sein, wenn die Partie steigt.“

Insgesamt nehmen 50 Mannschaften am DFB-Pokal teil. Für die erste Hauptrunde gab es 14 Freilose: Diese hatten alle zwölf Vereine der abgelaufenen Saison 2017/2018 in der Frauen-Bundesliga sowie die beiden Erstligaaufsteiger Bayer 04 Leverkusen und Borussia Mönchengladbach erhalten. Somit blieben 36 Mannschaften in den beiden Lostöpfen für die erste Runde, die unter regionalen Gesichtspunkten in die Gruppen Nord und Süd eingeteilt sind, innerhalb derer die Paarungen dann ausgelost wurden. In der zweiten Runde am 8. und 9. September steigen dann jene 14 Mannschaften in den Wettbewerb ein, die in der ersten Runde noch ein Freilos hatten.

Früher Vorbereitungsstart

Für den SV Alberweiler ist das Erstrundenspiel im DFB-Pokal gleichzeitig das erste Pflichtspiel der Saison 2018/19. Extra für diese Partie startete der SVA am 4. Juli, früher als im Vorjahr, in die Vorbereitung. Eine Woche später, am Sonntag, 19. August (14 Uhr), steht dann das Auftaktspiel in der Regionalliga Süd beim Zweitliga-Absteiger SC Freiburg II an. „Das Training läuft bisher sehr gut. Die Mädels ziehen alle sehr gut mit“, sagt Chantal Bachteler. Sie kann in der neuen Saison neben den drei Zugängen von Alberweilers Bundesliga-B-Juniorinnen (Lena Rädler, Milena Kohlmeyer, Theresa Hauler) auch auf die beiden Rückkehrerinnen Jule Fiederling (zuletzt SV Werder Bremen) und Sofia Borges (SC Freiburg) sowie Valentina Miele (VfL Munderkingen) bauen. Dass sich U17-Nationalspielerin Michelle Weiß nicht für einen Verbleib in Alberweiler, sondern für einen Wechsel zum FC Bayern München entschieden hat, findet Chantal Bachteler ebenso nachvollziehbar wie schade. „Es ist aber auch eine Auszeichnung für die Nachwuchsarbeit beim SVA.“

Aktuell sei die Mannschaft gut in Form, so Alberweilers Trainerin. Schon in den ersten beiden Vorbereitungspartien in diesem Monat habe sich ihr Team auch spielerisch sehr gut behauptet gegen die A-Junioren der SGM Reinstetten (3:4) und die B-Juniorinnen der SGM Achstetten (2:3). Im jüngsten Testspiel bezwang der SVA am vergangenen Wochenende den österreichischen Frauen-Bundesligisten FFC Vorderland mit 4:0. „Da haben wir richtig gut gespielt. Der FFC hatte keine Torchance. Einziges Manko war die Torchancenverwertung. Da müssen wir noch dran arbeiten“, sagt Chantal Bachteler und fügt hinzu: „Wir wollen in der kommenden Saison weiter guten Offensivfußball spielen. Das ist auch meine Philosophie. Ansonsten werden wir uns nach und nach Ziele setzen.“ Die Regionalliga Süd sei auf jeden Fall stärker geworden als Folge der Einführung der eingleisigen 2. Bundesliga.