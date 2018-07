Alberweiler erreicht Platz drei in Horrheim

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben beim Vorbereitungsturnier in Horrheim, dem dritten Aera-Cup, den dritten Platz belegt. Rang eins und zwei ging an zwei Konkurrenten aus der Fußball-Bundesliga Süd, die TSG 1899 Hoffenheim und den SC Freiburg.

In Horrheim wurde nach dem Modus „Jeder gegen jeden“ gespielt. Es waren insgesamt sechs Vereine am Start. Der SVA trat als Vorjahressieger an. Gegner des SVA waren der Bayernligist FC Ingolstadt, der Gastgeber SV Horrheim, der baden-württembergische Oberligist FV Löchgau sowie die beiden Bundesligisten 1899 Hoffenheim und der SC Freiburg.

Die Spielzeit betrug jeweils 17 Minuten. Der SVA erreichte in fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Eine große Bedeutung maß SVA-Trainer Dominik Herre dem Turnierergebnis nicht bei, da sich die Teams erst am Anfang der Vorbereitung befinden. „Wir haben einige Dinge ausprobiert, zum testen war das Turnier in Ordnung, um das eine oder andere mitzunehmen und daraus zu lernen“, so Herre. SVA-Torhüterin Laura Bozenhardt wurde vom Veranstalter zur besten Torhüterin des Turniers gewählt.