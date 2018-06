SGM kehrt in Kreisliga A zurück

Die SGM Altheim/Schemmerberg ist nach nur einer Saison wieder zurück in der Fußball-Kreisliga A II. Der Tabellenzweite der B II bezwang am Freitag im Relegationsspiel in Äpfingen den A II-Vertreter FC Inter Laupheim mit 4:1 (0:0).

Beide Mannschaften legten ein ordentliches Tempo vor und versuchten, den Gegner zu beeindrucken. Inter Laupheim vertraute auf schnelle Bälle nach vorn und kreuzte dadurch erstmals nach acht Minuten gefährlich vor dem SGM-Tor auf. Die nächste gefährliche Aktion gehörte aber Altheim/Schemmerberg, ein Schuss von Christian Weimer in der zwölften Minute strich knapp am Inter-Tor vorbei.

Ab diesem Zeitpunkt übernahm Altheim/Schemmerberg die Initiative. Inter beschränkte sich darauf, zu kontern. In der 22. Minute gab es für den Kreisliga-B-Vertreter die nächste Großchance, doch auch der Schuss von Dominik Bareth ging knapp am Tor der Laupheimer vorbei.

Inter-Spieler Jan Rendko hatte in der 39. Minute eine Möglichkeit, doch der Winkel war zu steil, um den Ball noch im SGM-Gehäuse unterbringen zu können. Die Partie schritt der Halbzeitpause entgegen. Das 0:0 nach den ersten 45 Minuten stellte ein nicht ungerechtes Ergebnis dar. Die Frage zur Pause war: Bei welchem Team lässt die Kraft schneller nach?

Bareth bringt SGM in Führung

Nach dem Wiederanpfiff tat sich zunächst nicht viel auf dem gut präparierten Äpfinger Sportgelände. Der FC Inter Laupheim zeigte nach knapp einer Stunde wieder etwas mehr Leben. Ein Freistoß, getreten von Daniel Novotny, wurde von SGM-Torhüter Werner entschärft. Altheim/Schemmerbergs Dominik Bareth startete dann in der 61. Minute eine schöne Einzelaktion. Er überspurtete die komplette Inter-Abwehr samt Torhüter und schob überlegt zur 1:0-Führung ein. Die Laupheimer versuchten sich danach zu wehren und zum 1:1 zum kommen. Aber wiederum war es Dominik Bareth, der mit einem Flachschuss das 2:0 (67.) für Altheim/Schemmerberg markierte. Der Kreisliga-A-Vertreter aus Laupheim gab sich jedoch auch nach dem 0:2 nicht geschlagen und wurde prompt durch den Treffer von Josip Culjak in der 76. Minute zum 1:2 belohnt.

In der 83. Minute setzte sich danach Tobias Dobler auf der rechten Seite durch, passte zu Christoph Barth und dieser schob zur 3:1-Führung für die SGM ein. Inter lag nun am Boden und musste erneut durch Dominik Bareth in der 86. Minute noch das 1:4 hinnehmen.

Am Ende war der Sieg von Altheim/Schemmerberg hoch verdient, da die SGM-Spieler in der zweiten Halbzeit die weitaus größeren Reserven hatten. Läuferisch und spielerisch war die Kreisliga-B-Mannschaft vor allem in der letzten halben Stunde klar besser. Spieler des Tages war SGM-Akteur Dominik Bareth mit seinen drei schönen Toren.

Inter Laupheim hatte gegen Ende des Spiels konditionelle Defizite und musste wie in der Liga in diesem Spielabschnitt einige Gegentore hinnehmen.