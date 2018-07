Schönebürg bleibt seinem Heimkomplex treu

Auch in der Kreisliga A II führt der SV Äpfingen die Tabelle an. Der SC Schönebürg bleibt seinem Heimkomplex weiter treu und verliert gegen den FC Wacker Biberach mit 0:1. Auch beim SV Schemmerhofen nimmt die Krise kein Ende.

TSG Achstetten II - SV Aßmannshardt 4:1 (1:0). Die Heimelf war die spielbestimmende Mannschaft und siegte auch in dieser Höhe verdient. Nach dem Anschlusstreffer in der 75. Minute keimte beim Gästeteam nochmals Hoffnung auf, aber die TSG ließ sich den Sieg an diesem Tag nicht mehr nehmen. Tore: 1:0 und 3:1 (21. und 89.) Mario Stoijc, 2:0 und 3:1 (60. und 89.) Ralf Panusch, 2:1 (75.) Markus Wegerer. Besondere Vorkommnisse: Eine rote Karte und eine gelb/rote Karte für den SV Aßmannshardt in der 91. Minute.

SV Orsenhausen – SV Schemmerhofen 3:2 (1:0). In einem guten Kreisliga A Spiel führte die Heimelf kurz nach der Halbzeit mit 2:0. Die kämpferischen Gäste gaben aber nicht auf und kamen in der 84. zum Ausgleich. In der Nachspielzeit gelang dem SV Orsenhausen der letzt endlich nicht unverdiente 3:2 Siegtreffer. Tore: 1:0 und 2:0 (2. und 48.) Kevin Mensch, 2:1 (79.) Jochen Scheu, 2:2 (84.) Ali Mohammed, 3:2 (93.) Frank Welser.

FV Rot – SV Äpfingen 1:4 (0:2). In der ersten Halbzeit waren die Gäste aus Äpfingen spielerisch und läuferisch die bessere Mannschaft. Im zweiten Durchgang war das Spiel etwas ausgeglichener und der FV Rot konnte sogar den Anschlusstreffer erzielen. In der Endphase des Spiels nutzten die Gäste grobe Abwehrfehler der Heimelf aus und erzielten noch zwei weitere Tore. Tore: 0:1 (21.) Patrick Glaser, 0:2 (42.) Matthias Jerg, 1:2 (77.) Daniel Frank, 1:3 (79.) Julian Fischbach, 1:4 (81.) Daniel Schuster. Besondere Vorkommnisse: Eine gelb/rote Karte für den SV Äpfingen in der 61. Minute.

SF Bronnen – SV Alberweiler 1:3 (0:2). Die Gäste aus Alberweiler standen in der Abwehr sehr sicher und setzten in der Offensive immer wieder Nadelstiche. Die SF Bronnen fanden dagegen über die gesamte Spielzeit kein geeignetes Gegenmittel. Tore: 0:1 Markus Brakel (15. Foulelfmeter), 0:2 (27.) Markus Brakel, 1:2 (46.) Mike Spielberger, 1:3 (89.) Daniel Grimm.

SV Baustetten – SV Birkenhard II 4:2 (2:1). Die frühe Führung der Heimelf konnten die Gäste per Foulelfmeter ausgleichen. Viele Möglichkeiten bescherten dem Gastgeber die 2:1 Halbzeitführung. Nach der Pause brachte ein kapitaler Fehler des SV Baustetten die Gäste mit dem 2:2 wieder zurück ins Spiel. Die Überlegenheit der Heimelf setzte sich aber doch letzt endlich durch und Baustetten konnte als verdienter Sieger den Platz verlassen. Tore: 1:0 (2.) Martin Schick, 1:1 Jochen Pfänder (14. Foulelfmeter), 2:1 und 3:2 (45. und 82.) Philipp Schaible, 2:2 (66.) Sebastian Hausmann, 4:2 (90.) Tobias Glass. Besondere Vorkommnisse: Baustetten verschießt in der 44. Minute einen Foulelfmeter.

SC Schönebürg – FC Wacker Biberach 0:1 (0:1). In der ersten Halbzeit zeigten beide Mannschaften ein ausgeglichenes Spiel. Die Heimelf verstand es jedoch nicht, aus ihren drei hundertprozentigen Chancen ein Tor zu erzielen. Besser machten es die Gäste, die in der 25. Minute durch Eugen Haufler das „Tor des Tages“ erzielen konnten. Im zweiten Durchgang fiel dem SC Schönebürg nicht mehr viel ein und der Gast aus Biberach konnte locker die knappe Führung über die Zeit bringen. (ab)