Karten sind weiter klar verteilt

In der Kreisliga B III scheinen die Karten klar verteilt zu sein. Wie jeden Sonntag kommen die Mannschaften aus Äpfingen, Schemmerhofen und Bronnen zu deutlichen Erfolgen. Die Vereine aus Rot, Orsenhausen und Alberweiler müssen nach jedem Spieltag die gegnerische Torflut erst verdauen. Der TSV Reute scheitert am SV Baustetten.

SV Orsenhausen II – SV Schemmerhofen II 1:5 (0:3). Die Gäste aus Schemmerhofen waren klar die bessere Mannschaft und beherrschten Ball und Gegner. Schemmerhofen schoss kontinuierlich seine Tore und siegte am Ende auch in dieser Höhe verdient. Tore: 0:1 (1.) Thomas Spähn, 0:2 und 0:5 (15. und 75.) Mark Reissner, 0:3 (43.) Alexander Pfender, 0:4 (72.) Michael Härle, 1:5 (88.) Michael Held.

FV Rot II – SV Äpfingen II 0:7 (0:3). Die Gäste aus Äpfingen bestimmten über 90 Minuten klar das Spielgeschehen. Der FV Rot kam zu so gut wie keiner Tormöglichkeiten. Der Sieg der Gäste geht auch in dieser Höhe in Ordnung. Tore: 0:1 und 0:4 (4. und 52.) Kevin Orani, 0:2 und 0:6 (16. und 59.) Manuel Schneider, 0:3, 0:5 und 0:7 (26., 55. und 72.) Stefan Link.

SF Bronnen II – SV Alberweiler II 3:1 (2:1). Den SF Bronnen reichte eine mäßige Leistung zu einem nie gefährdeten Heimerfolg. Tore: 1:0 (5.) Albert Schlumberger, 1:1 (12.) Eigentor, 2:1 und 3:1 (17. und 57.) Mario Rohmer.

SV Baustetten II – TSV Reute 2:0 (2:0). Zwar hatten die Gäste mehr Spielanteile, doch zu zwingenden Chancen die letzt endlich zu Toren führten, kam nur der Gastgeber. Tore: 1:0 und 2:0 (17. und 41.) Tobias Schaible. Besondere Vorkommnisse: Eine gelb/rote für den SV Baustetten II in der 69 Minute.

SC Schönebürg II – FC Wacker Biberach II 2:0 (0:0). Beide Mannschaften zeigten ein flottes Kreisliga B Spiel, wobei die Heimelf einen Tick besser war. Ein Doppelpack, kurz nach der Halbzeitpause, brachte des SCS auf die Siegesstraße. Die Gäste konnten die Platzherren nicht mehr in Gefahr bringen. Tore: 1:0 (48.) Birkan Keser, 2:0 (54.) Stefan Riedmüller. (ab)