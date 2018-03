Jazztanz-Gruppe tritt in Äpfingen auf

Der Jazztanz Äpfingen lädt am kommenden Sonntag, 18. März, zum Jugend-Showtanznachmittag in die Mehrzweckhalle nach Äpfingen ein. Bereits zum zwölften Mal führen die jungen Tänzer wieder abwechslungsreiche und eindrucksvolle Vorführungen auf. Bei Kaffee und Kuchen werden zudem auch Jugendgruppen aus Unterstadtion, Schönebürg, Erolzheim, Staig, Griesingen, Steinhausen, Gutenzell, Warthausen und Äpfingen ihre Tänze vorführen. Auch die Rock’n’ Roller werden in der Halle wieder für Stimmung sorgen. Los gehen die Aufführungen um 14 Uhr, der Eintritt ist frei. Foto: Privat