Frauenbund Äpfingen feiert 90-jähriges Bestehen

Äpfingen - Der Frauenbund Äpfingen hat am Samstagabend beim Gottesdienst in der Kirche St. Blasius und dem anschließenden Stehempfang im Katholischen Gemeindehaus sein 90-jähriges Bestehen gefeiert. Die 46 Frauen sind im kirchlichen, sozialen und weltlichen Bereich sehr aktiv. Die Festrede hielt Hildegard Glutsch, die zusammen mit Ursula Haile den Verein als Vorstandsteam führt. Am Ende des Gottesdienstes lobten mehrere Redner das Wirken des Frauenbundes.

Pfarrer Ludwig Hager zelebrierte zusammen mit Diakon Paul Hammer den Festgottesdienst, der von einer Musikgruppe unter Leitung von Gabi Locher musikalisch umrahmt wurde. Säen, wachsen, gedeihen und ernten war das Thema des Gottesdienstes, das einen passenden Bezug zu 90 Jahren Frauenbund hatte.

In ihrer Festrede sagte Hildegard Glutsch: „In einer Zeit, in der die Rolle und die Aufgaben der Frau noch anders gedeutet wurden, fassten 1928 mutige Frauen aus Äpfingen den Entschluss den Frauenbund zu gründen. Sie schlossen sich in einem Zweigverein einer Frauenbewegung an, die 1903 den Ursprung in Köln gefunden hatte. In den 90 Jahren hat sich die Gesellschaft stark verändert. Was damals noch erkämpft werden musste, ist heute oft eine Selbstverständlichkeit.“

Heute sei das Ziel des Frauenbundes, am Aufbau einer Gesellschaft und Kirche mitzuwirken, in der Frauen und Männer partnerschaftlich zusammenleben und gemeinsam Verantwortung tragen für die Zukunft in einer friedlichen, gerechten und für alle lebenswerten Welt.

Aktuelle Themen des Deutschen Frauenbundes, die in Politik Gesellschaft und Kirche diskutiert werden, seien das Diakonat der Frau, die Mütterrente, die Alterssicherung für Frauen oder der Dialogprozess in der Kirche.

Einsatz für sozial Benachteiligte

In ihrem Grußwort ließ die Bezirksvorsitzende Karin Walter das Gründungsjahr 1928 Revue passieren. „Es wurde heute deutlich, dass der Frauenbund Äpfingen mehr ist als eine örtliche Frauengruppe“, sagte die Bezirksvorsitzende.

„Der katholische Deutsche Frauenbund hat sich bei der Gründung 1903 zum Ziel gesetzt, sich für die Bildung von Frauen einzusetzen, der sozialen Benachteiligung von Frauen entgegenzuwirken, die Lebensbedingungen von Frauen insgesamt zu verbessern und sich für eine gleichberechtigte Teilhabe und Mitwirkung in allen Lebensbereichen auf der Basis christlicher Werte einzusetzen.“

Maselheims Bürgermeister Elmar Braun sagte: „Das aktuelle Jahresprogramm des Frauenbundes zeigt, dass die Frauen mit der Zeit gegangen sind. Durch das breite Angebot wird die Verbundenheit untereinander gepflegt und das Leben in unserer Gemeinde wird dadurch attraktiver.“ Der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates, Eugen Ehrhart, gratulierte den Frauen zum Jubiläum, lobte die vielseitig, ehrenamtlich geleistete Arbeit und sagte ein herzliches „Vergelt’s Gott“.

Nach dem gemeinsamen Bundesgebet des Deutschen Frauenbundes und dem Segen durch Pfarrer Ludwig Hager wurde das Jubiläum im nahen Gemeindehaus bei einem Stehempfang weitergefeiert.