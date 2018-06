Chöre und Musikgruppe unterhalten prächtig

Ein gelungenes, unterhaltsames und abwechslungsreiches Konzert haben der Schülerchor Äpfingen, die Musikgruppe „Fetzig Steirisch“ und der gemischte Chor von Concordia Äpfingen am Samstagabend gegeben. In der mäßig gefüllten Mehrzweckhalle Äpfingen glänzten die Chöre und die Musikgruppe mit guten Leistungen und boten den Gästen einen unterhaltsamen Abend.

Erfrischend singend und mit viel Aufmerksamkeit erregender Gestik traten die 19 Kinder des Schülerchors Äpfingen schon bei ihrem ersten Lied „Räder rollen, Räder rollen“ auf. Die Freude am Singen war der lebhaften Truppe unter Leitung von Gaby Locher richtig anzusehen. Gekonnt erklang danach das Lied „Ja man glaubt es nicht“. Dazu hatten einige der jungen Sänger die passenden Kuscheltiere parat. Bei „Der Wilde-Westen-Song“ wurde mit viel Indianergeschrei begonnen und das noble Outfit im Grundschul-T-Shirt mit Cowboyhüten und Indianerschmuck ergänzt. Nach dem letzten Lied „Die coole Bongo-Disco“ sagte die Vorsitzende des Gesang- und Musikvereins Concordia Äpfingen, Beatrix Hagel: „Ihr wart heute so genial.“ Nach viel Applaus kamen die jungen Sänger, geschmückt mit allerlei Fußballfanartikeln, nochmals auf die Bühne und brachten die aktuelle Zugabe „Fußball ist unser Leben“. Christoph Schlanser war dem Chor ein sicherer und versierter Begleiter am Klavier.

Mit „Geh aus mein Herz und suche Freud“ und „Die Gedanken sind frei“ präsentierten die 25 Sängerinnen und Sänger der Concordia Äpfingen zwei bekannte und harmonisch klingende Lieder. Präzise und wohlklingend präsentierte der Chor unter der Leitung von Eva-Maria Wittmann auch das weiche und melodische „Die beste Zeit im Jahr ist mein“ und „Lieder sollen uns begleiten“.

Nach dem englischen Volkslied „Greensleeves“ übernahm die Gruppe „Fetzig Steirisch“ die Bühne. Mit Ländlern, Boarischen und Polkas präsentierten Sepp Hochstetter an der steirischen Harmonika, Egon Hagel an der Gitarre und Andreas Locher an der Tuba sowie der Ukulele ihre handgemachte Musik. „Gute alte Zeit“ von den Oberkrainern war ebenso zu hören wie die „Tiroler Buam-Polka und der „Timple Boarische“ von den Zillertaler Schürzenjägern. Hochstetter zeigte sich als versierter Musiker in dieser extra fürs Konzert geformten Truppe.

Gefällige Lieder

Mit den gefälligen Liedern „Junger Tag“ und „Good Bye My Love“ begann die Concordia ihren zweiten Konzertblock. Oliver Burkhardt glänzte bei der zusammen mit dem Chor präsentierten „Amboss- Polka“ nicht nur mit dem präzisen Spiel auf einem historischen Schmiedeamboss, sondern auch mit seiner ausgefallenen Barttracht. Tanja Nünke am Klavier war dem Chor bei allen Liedern eine sichere und unaufdringliche Begleiterin. Mit „Vespergesang“, „Sternennacht“ und „Dankeschön und Auf Wiederseh’n“ fand ein schönes Konzert mit zwei guten Chören sein Ende. Als Zugabe gab es nochmals die „Amboss-Polka“ und den „Irischen Segensgruß“. Das Konzert hätte mehr Zuhörer verdient gehabt. „Es war ein schönes, unterhaltsames und abwechslungsreiches Konzert“, sagte Ortsvorsteherin Doris Dolkemayer. „Es hat mir gefallen“.

Während des Konzertes wurden Ehrungen von verdienten Sängern vorgenommen. Ein gesonderter Bericht folgt.