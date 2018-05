3000 Hästräger ziehen durch Äpfingen

Charles Vögele hat am Mittwoch die Schließung der in Sigmaringen angesiedelten Deutschland-Zentrale für Herbst angekündigt. Der Abverkauf in der Filiale Zeppelinstrasse hat laut Pressemitteilung begonnen. Nach der Übernahme durch den niederländischen Einzelhändler Miller & Monroe, der die Filiale zum Herbst umstellen soll, verkauft die Filiale ihren gesamten Warenbestand. Laut einer Vögele-Sprecherin werden alle Mitarbeiter in Sigmaringen übernommen.