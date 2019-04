Zwei Chöre treffen den Geschmack des Publikums

Mit ihrer abwechslungsreichen Liedauswahl haben der Gesangverein „Liederkranz“ Oberholzheim und der Männergesangverein „Concordia“ aus Untersulmetingen ihre Gäste in der Wielandhalle am Samstagabend aufs Beste unterhalten. Singen vertreibe die Traurigkeit, sagte Gerhard Lang, Vorstandssprecher vom gastgebenden Liederkranz Oberholzheim. „Wir wollen Ihnen heute Freude vermitteln und Ihnen einen schönen Abend bereiten.“

Dies ist den beiden Chören ausgezeichnet gelungen. Die Beiträge trafen den Geschmack des Publikums, welches die Sängerinnen und Sänger mit viel Beifall belohnte. Unter Leitung von Tobias Dorow, begrüßte der Liederkranz mit dem Lied „Freunde, das ist Musik“. Mirjam Männer begleitete die Singstimmen gekonnt am Piano.

Bei einer gesanglichen „Italienreise“ zog es die Sängerinnen und Sänger in wärmere Gefilde. Ihnen gelang es, den Gästen italienische Lebensart und Romantik zu vermitteln, und sie sangen von schönen Frauen, gutem Essen, köstlichem Wein, herrlichen Landschaften und ließen am Ende bei Capri stimmungsvoll die rote Sonne im Meer versinken.

Von einem Appenzeller Bauern, der seine Kühe zusammenruft handelte das folgende Schweizer Volkslied: „Gang rüef de Brunne“. Dieses wurde in einer ganz eigenen, von Dirigent Tobias Dorow arrangierten Version vorgetragen. Als musikalische Begleitung betätigte sich Bernd Kennerknecht, der dazu in alpenländischer Tracht eine Münze in einer Schüssel kreisen ließ.

Mit ihrem ersten Beitrag „Gesang verschönt das Leben“ bekannten die Concordia- Sänger aus Untersulmetingen mit ihrem Chorleiter Alexander Lotz ihre Liebe zur Musik. Auch sie bereisten musikalisch mehrere Länder.

So ging es etwa bei „Mala Moja“ und „Marina“ auf nach Kroatien. Mit viel Gefühl wurde die Liebe zu schönen Frauen besungen. Mit dem Lied „Danny Boy“ machten sie einen kurzen Abstecher nach Irland. Zurück in Deutschland besuchten sie die „Kleine Kneipe“ und dankten bei „Halleluja, sing ein Lied“, für die Wunder, die täglich geschehen. Am Ende ihres Auftrittes begeisterte der Männerchor die Gäste noch mit dem schwungvollen Lied „ Steppenfeuer“ bei dem feurige Kosakenritte besungen wurden. Begleitet wurden sie dabei am Piano von Natalie Klink. Auch ihre Beiträge, mit viel Körpereinsatz und engagiert von Alexander Lotz dirigiert, kamen bestens beim Publikum an.

Bei ihrem zweiten Auftritt traf der Liederkranz Oberholzheim mit einem Ausflug in die Welt der Schlager den Geschmack der Konzertgäste. Die Sängerinnen und Sängern präsentierten „Solange man Träume noch leben kann“ von der Münchner Freiheit oder

Gesang und mehrere Ehrungen

„ You Raise Me Up“ in einer Chorbearbeitung von Peter Schnur. Etwas schwungvoller ging es bei „ Lady Sunshine und Mr. Moon“ oder „ Wie kann es sein“ von den Wise Guys weiter und der Liederkranz überzeugte mit gelungenen Vorträgen.

Mit dem Stück „ Wir im Süden“, einem Loblied an die Schwaben, und zwei vom Publikum mit viel Applaus erbetenen Zugaben beendete der Liederkranz den ansprechenden Konzertabend.

Beim Konzert konnten auch vier langjährige und treue Sänger des Gesangvereins „Liederkranz“ Oberholzheim geehrt werden. Bereits seit 40 Jahren singen Alfred Guther, Manfred Held, Erwin Maiser und Alfred Wischnat.

„Was mag diese Männer vor vier Jahrzehnten wohl bewegt haben, mit dem Chorgesang zu beginnen?“, habe er sich überlegt. Das sagte Siegfried Wittlinger vom Chorverband Ulm, der die Ehrungen vornahm. Vielleicht habe sie ja Walter Scheel, der damalige Bundespräsident mit seinem Lied „ Hoch auf dem gelben Wagen“ animiert.

Wittlinger beglückwünschte die vier Sänger zu ihren 40 Jahren als aktive Sänger. „ Das ist etwas Besonderes. Danke, dass sie solange zu Ihrem Chor gestanden haben. “ Sie alle erhielten die silberne Ehrennadel und eine Urkunde des Schwäbischen Chorverbandes.

Auch Vorstandssprecher Gerhard Lang würdigte die Verdienste der Geehrten um den Chor und bedankte sich bei ihnen mit einem Geschenk.