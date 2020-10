Zuhörer lauschen Horn und Orgel

Zum ersten Kirchenkonzert nach der coronabedingten Zwangspause haben Andrea Schöttler und Adriano Orlandi am Sonntagabend in die Kirche Sankt Oswald in Achstetten eingeladen. Die beiden Künstler präsentierten Werke aus verschiedenen Epochen und überzeugten als ausgezeichnete und hochkarätige Musiker.

Den Auftakt machte Adriano Orlandi als Solist vom Chorraum aus mit Charles Koechlins „Morgendlichem Weckruf“ des Waldhorns. Zum Einsatz brachte er dabei ein Naturhorn, zu dem er vorab auch ein paar Erklärungen abgab. Das Naturhorn spiegelt die Anfänge des Waldhornbaus wider. Aus dem Bedürfnis heraus, die benötigte Rohrlänge alltagstauglicher zu gestalten, wurde das Rohr kreisrund gebogen, was auch heute noch die typische Form der Hörner ist. Ohne Ventile oder Züge können auf dem Instrument nur die Naturtöne gespielt werden, die einzig durch die Lippenspannung erzeugt werden. Mit zusätzlichem Stopfen durch die rechte Hand im Trichter ist die Erzeugung von Zwischentönen möglich.

Mystisch begann das Orgelsolostück von Andrea Schöttler, welche die „Toccata in d“ aus den „Zwölf Stücken op. 59“ des Komponisten Max Reger aufführte. Eine Toccata ist ein Stück für Orgel, bei dem schnelle Läufe und Akkordfolgen typisch sind. Bei der bekannten barocken „Toccata in d“von Johann Sebastian Bach wird vermutet, dass ihr eine ursprüngliche Fassung für Geige zugrunde liegt. Auch der spätere Orgelkomponist Max Reger widmete sich in seiner überbordenden romantischen Tonsprache dieser Gattung.

Mit weichen Tönen auf dem Horn überzeugte anschließend Adriano Orlandi bei der „Sonate I in C-Dur“ von Johann Christoph Pepusch und bei dem „Adagio“ aus dem Hornkonzert Nr. 2 D-Dur von Joseph Haydn. Sanft und unaufdringlich wurde er dabei auf der Orgel von Andrea Schöttler begleitet.

Überhaupt überwogen in diesem Konzert die eher ruhigen Passagen, wie auch bei Alexander Glasunows „Rêverie op. 24“ oder beim „Lied ohne Worte op. 2“ von Oskar Franz. Der in Dresden tätige Oskar Franz war im späten 19. Jahrhundert ein hoch angesehener Lehrer und Horn-Interpret.

Mit Bravour trug Andrea Schöttler auch die bekannte und eingängige „Toccata und Fuge in d BMW 565“ von Johann Sebastian Bach vor und meisterte brillant die anspruchsvollsten Passagen.

Mit dem Orgelsolostück „Präludium und Fuge über Bach“ von Franz Liszt gelang ihr ein brillanter Abschluss. Franz Liszt gilt als einer der größten Virtuosen des 19. Jahrhunderts. Das vorgetragene 1855 entstandene und 1870 überarbeitete Werk zeugt von dem Überschwang und der Virtuosität des frühen Liszt und seiner Verehrung für den großen Komponisten Johann Sebastian Bach. Das Stück basiert auf den Tönen b-a-c-h. Nach dem abwechslungsreichen Präludium folgten schnelle Passagen und Triller. Das Ende prägte ein hymnischer Schluss. Der langanhaltende und begeisterte Beifall zeigte, dass die Gäste das sonntägliche Konzert sehr genossen hatten. Die Künstler bedankten sich mit einer schönen Zugabe.