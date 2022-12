Zehntausende Euro Schaden: Fahrzeugbrand greift auf Carport über

Ein Auto hat in Stetten an Heiligabend einen Brand verursacht, der auch auf den Carport und die angrenzende Garage übergriff. Auch ein daneben abgestelltes Auto wurde beschädigt. Anwohner hatten das Feuer bemerkt und die Feuerwehr und Polizei alarmiert. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Brandursache aus. An dem Auto war einige Zeit vorher ein Batterieladegerät abgeklemmt worden. Den Schaden an beiden Autos schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro, den an Carport und Garage auf mehrere Zehntausend Euro. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehren aus Achstetten, Oberholzheim, Laupheim und Bronnen waren mit 60 Mann im Einsatz.