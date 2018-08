„Wetterfroschlaube“ statt Honolulu

Einige lauschige Ecken haben sich Annemarie und Eugen Merk aus Achstetten in ihrem Garten eingerichtet. Blickfang ist der schön angelegte Teich und selbstverständlich auch der gemütliche Pavillon, die sogenannte „Wetterfroschlaube“, verrät Eugen Merk.

Der Name sei ein Überbleibsel aus seiner beruflichen Tätigkeit bei der Bundeswehr. Überall könne man hinfliegen, nach Honolulu oder La Palma, aber „nirgends ist es so schön wie hier“, findet er. Die Laube bestehe schon seit rund 30 Jahren, zuerst ohne Dach und dann mit, so dass auch bei leichtem Regen die schöne Atmosphäre neben dem Teich genossen werden kann. „Immer wieder haben wir dieses Plätzchen neu gestaltet“, sagt Eugen Merk. Seine Frau Annemarie finde schöne Accessoires oder wieder neue Blumen und Sträucher, die dann gepflanzt würden und den Garten immer wieder ein etwas anders aussehen lassen. Gerne genießen die beiden die Zweisamkeit, zum Beispiel beim nachmittäglichen Kaffeeplausch. Die Zeit der großen Partys sei zwar vorbei, meint Eugen Merk, aber gerne sind Freunde eingeladen, sich es in der Laube gemütlich zu machen und den schönen Garten zu genießen.