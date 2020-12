Weshalb die „Halder-Helden“ jetzt preisgekrönt sind

Jugendliche und junge Erwachsene, die in Laupheim und Umgebung eine Ausbildung anstreben, haben aufgrund der hohen Firmendichte häufig die Qual der Wahl. Für die Firmen bedeutet das, sich im Wettbewerb um den Fachkräfte-Nachwuchs von der Masse möglichst abheben zu müssen.

Um auf sich aufmerksam zu machen, hat die Erwin Halder KG aus Achstetten-Bronnen ihre Azubis auf allen Kanälen zu „Helden“ gemacht. Für diese Recruiting-Kampagne wurde Halder jetzt mit dem „HR Excellence Award“ ausgezeichnet. Das teilt das Unternehmen in einem Pressebericht mit.

„Wir befinden uns im ständigen Wettbewerb um die besten Auszubildenden“, sagt Martin Halder, kaufmännischer Leiter bei der Halder KG. Die Bewerberzahl sei in einigen Ausbildungsberufen rückläufig, die Konkurrenz dafür umso größer. Hinzu komme, dass immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene nach ihrem ersten Abschluss eine weiterführende Schulbildung oder ein Studium einer Ausbildung vorziehen.

Azubis mit besonderen Fähigkeiten

Deswegen hat sich das mittelständische Unternehmen, spezialisiert auf Schonhämmer, Forstwerkzeuge, Normalien, modulare Vorrichtungssysteme zur Werkstückspannung und Luftfahrtprodukte, etwas Besonderes einfallen lassen, um die Aufmerksamkeit potenzieller Bewerberinnen und Bewerber zu wecken.

Unter dem Slogan „Halder-Helden – zeig was in dir steckt!“ wurden aus aktuellen Halder-Azubis Halder-Helden mit besonderen Fähigkeiten. Auf Azubi-Messen, Plakaten, Schulbussen, Schulevents und ebenso auf zahlreichen Social-Media-Kanälen verkörpern sie ihre Lehrberufe und präsentieren ihre „übernatürlichen Kräfte“. Um den Jugendlichen die Bewerbung und Kommunikation mit Halder noch einfacher zu machen, ermöglicht das Unternehmen jetzt auch eine Kontaktaufnahme per WhatsApp.

Die kreative Kampagne weckte nicht nur das Interesse von potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern, sondern fand auch großen Anklang bei der Fachjury des „HR Excellence Award“. Der Preis, der von Quadriga (Berater für berufliche Entwicklung und Zukunftskompetenz aus Berlin) und dem „Human Resources Manager“ (Fachmagazin für Personalmanagement) präsentiert wird, zeichnet innovative und herausragende Projekte im Personalmanagement aus.

Die Fachjury, bestehend aus Personal-Experten von Universitäten, internationalen Unternehmen und Organisationen, bewertet dabei die eingereichten Arbeiten nach Innovation und Kreativität, Strategie, Effizienz und Wirksamkeit. In der Kategorie „Azubi-Marketing & Hochschul-Marketing“ bei kleinen und mittleren Unternehmen überzeugte die Erwin Halder KG mit ihrer Kampagne und erhielt die Auszeichnung.

„Wir freuen uns sehr über den Preis“, wird Martin Halder in der Pressemitteilung zitiert. Noch besser als jede Auszeichnung aber sei der Erfolg, den das Unternehmen mit seiner „Helden“-Kampagne bisher schon erzielt habe: „Wir haben nicht nur wesentlich mehr Bewerbungen erhalten, sondern es waren auch viel mehr passende Kandidatinnen und Kandidaten dabei, aus denen wir die für uns besten für unser Ausbildungsprogramm gewinnen konnten.“