VW-Fahrerin missachtet Vorfahrt in Achstetten und verursacht Unfall

Eine 27-Jährige hat am Dienstag gegen 16.30 Uhr in Achstetten einen Unfall verursacht. Sie war mit ihrem VW in der Laupheimer Straße unterwegs und bog nach links auf die Hauptstraße ab.

Auf der Achstetter Hauptstraße fuhr ein 38-Jähriger, der Vorfahrt hatte, mit seinem Ford in Richtung Unterholzheim. Die Frau übersah den Fordfahrer. Im Einmündungsbereich stießen die Autos zusammen. Dabei erlitten die mutmaßliche Unfallverursacherin und der 38-Jährige leichte Verletzungen.

Sie konnten sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Ein vierjähriges Kind im Ford blieb unverletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Autos mussten abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 35.000 Euro.