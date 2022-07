Vorspielnachmittag beim Musikverein Oberholzheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach langer Pause konnten die jüngsten Musiker des Oberholzheimer Musikvereins ihren Gästen wieder ein abwechslungsreiches Programm beim diesjährigen Vorspielnachmittag in der Wielandhalle präsentieren.

Rund 80 Gäste, vorwiegend Eltern und Großeltern, ließen es sich nicht nehmen, zu sehen und zu hören, was die Kinder in der musikalischen Früherziehung, in der Blockflötengruppe und in den verschiedenen Instrumentalausbildungen gelernt haben.

Schon der Beitrag der jüngsten Musiker im Alter zwischen vier und acht Jahren zeigte, wie viel Freude Musik machen kann. Ausbilderin Anita Fürst und ihre 20 Jungmusiker hatten sichtlich Spaß während ihres Vortrags.

Konzentriert und mit viel Motivation zeigten auch die Kinder der Blockflötengruppe sowie die Kinder in der Instrumentalausbildung ihr musikalisches Können.

Fabian Bleher und Louis Lengenfelder, die beide Tenorhorn spielen, erhielten im Rahmen des Vorspiels das Junior-Abzeichen der Bläserjugend.

Im Anschluss aller Vorträge lud der Musikverein Oberholzheim noch zur Instrumentenvorstellung im Jugendraum ein. Dieses Angebot fand großen Anklang und so konnten alle interessierten Kinder die beim Musikverein zu erlernenden Instrumente ausprobieren.

Der Musikverein Oberholzheim startet in Kürze eine Abfrage, welche Kinder sich für einen Blockflötenkurs oder das Erlernen eines Instruments interessieren. Schon heute kann man sich bei Interesse beim Jugendleiterteam unter jugendleiter@mv-oberholzheim.de gerne melden.