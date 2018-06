Volles Zelt beim Frühlingsfest in Stetten

Mit dem Verlauf des Frühlingsfestes am Wochenende war Sebastian Schalle, Vorsitzender des Musikvereins Stetten, vollauf zufrieden. An allen drei Veranstaltungstagen war das Festzelt in Stetten sehr gut besucht. Nachdem am Freitag bei der XXL-Party mit DJ Boa und am Samstag bei der Dirndl-Party mit der Band „Alpenmafia“ ausgelassen gefeiert wurde, konnten es sich die zahlreichen Gäste am Sonntag bei Blasmusik nonstop und der bekanntlich sehr guten und reichhaltigen Küche des Stetter Musikvereins gutgehen lassen.

Schon zur Frühschoppenmusik mit dem Musikverein „Harmonie“ aus Schnürpflingen herrschte beste Stimmung im Zelt. Verwöhnt wurden die Besucher kulinarisch etwa mit Rahmschnitzel, Zürcher Geschnetzeltem, gefülltem Saumagen, Schweinshaxen, Jägerbraten oder Spätzlepfanne. Alles von unzähligen fleißigen Händen in der Küche zubereitet und von freundlichen Bedienungen serviert.

Die Nachmittagsunterhaltung bei Kaffee und Kuchen bestritten mit viel traditioneller Blasmusik die Damen und Herren der „ Alt Laupheimer Blasmusik“ mit ihrem Dirigenten Heinrich Rothermel. Im Anschluss spielte der Musikverein Stetten selber auf, wobei der neue Stetter Dirigent Christoph Schellen sein Festzeltdebüt gab. Alle Ensembles sorgten mit ihrem abwechslungsreichen Repertoire für einen rundum gelungenen und gemütlichen Abschluss des Frühlingsfestes.