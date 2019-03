Vier Bands verbinden Message mit Musik

Nach dem großen Erfolg und stets begeistertem Publikum in den vergangenen drei Jahren veranstaltet die Evangelische Kirchengemeinde Oberholzheim auch in diesem Jahr wieder ein Madera-Festival in der Wielandhalle in Oberholzheim. Am Samstag, 23. März, können sich die Besucher auf vier Bands freuen: Neben Party-Pop-Rock in einer energiegeladenen Liveshow der Band „Lichtfabrik“ darf sich das Publikum auf das angesagte Münchner Rap-Duo „O’Bros“ freuen. Ordentlich einheizen werden auch „Normal ist anders“, die weltweit unterwegs sind. Wieder mit dabei ist außerdem DJ Faith, der das Publikum schon im vergangenen Jahr mit einer gigantischen Musik- und Lichter-Show zum Feiern gebracht hat.

Für die Organisatoren des Festivals gehören Message und Musik nach eigener Aussage zusammen: „Warum gute Botschaft nicht mit guter Musik verbreiten? Dass christliche Bands dabei sind, ist also kein Zufall, sondern Absicht. Wir möchten mit unserer Musik dabei aber niemanden überrumpeln“, teilt Tim Pelzl vom Organisationsteam mit.

Die Musik der fünf sympathischen Jungs von „Lichtfabrik“ ist nicht nur Party. Sie schreiben bewusst auch Liedtexte, die dem Zuhörer Spielraum zur Interpretation lassen. Mit ihren Liedern wollen sie die Menschen zum Nachdenken bringen und halten bei manchen Songs der Gesellschaft den Spiegel vor. Die Idee für das Lied „Echt“ beispielswiese kam ihnen, als Uli Hoeneß’ Steuerhinterziehung ans Licht kam. „Wir möchten darin niemanden verurteilen, sondern zu einem ‚echten‘ Leben aufrufen“, fasst die Band ihre Inspiration zusammen.

Weil sich die Musiker nach knapp sechs Jahren toller Konzerte aber neu ausrichten wollen, hat sich die Band entschieden, ihr Projekt Ende 2019 zu beenden. Nicht sentimental werden wollend, haben die Stuttgarter auf ihrer Facebook-Seite aber noch einige neue Songs und coole Auftritte angekündigt – umso vielversprechender fürs Madera-Festival.

Die Brüder Maxi und Alex, besser bekannt als „O’Bros“, sind in ganz Deutschland auf Konzerten, Festivals und Jugendgottesdiensten mit ihrem Rap und Hip-Hop unterwegs. Sie haben sich den Ruf geschaffen, live immer maximal einzuheizen und dennoch Gott in den Mittelpunkt zu stellen. Schon im Kindesalter schrieben sie ihre Songs – sowohl Text als auch Musik – komplett selbst. Mit genau diesen rappen sie sich seither in die Herzen ihrer Fans. Ihren Durchbruch hatten sie mit ihrem Album „Exodus“, das sie im Jahr 2017 über Crowdfunding finanzierten. Anfang des Jahres setzten sie sich gegen etwa 2000 Band-Bewerbungen durch und belegten beim SPH-Bandcontest 2018/19, einem der größten Nachwuchswettbewerbe Europas, den ersten Platz.

Der diesjährige Headliner „Normal ist anders“ – über den im Vorfeld bereits berichtet wurde – bringt mit seinem eigenen, als Electro/Jump-Rock bezeichneten Musikstil jedes Publikum in Bewegung. Die kraftvollen Lieder der vier Sauerländer sind am Puls der Zeit. Ihre Texte, kombiniert mit harten Gitarren und epischen Klängen, sorgen jedes Mal für Party auf und vor der Bühne. Dabei will die Band nicht nur die schlafenden Giganten in ihrem Publikum erwecken, sondern gleichzeitig auch zum Nachdenken über ihre Texte anregen.

„DJ Faith“ präsentiert ein pulsierendes Musikset mit einer Show voller Power, treibender Beats und Animation für Jugendliche und junggebliebene Erwachsene. House- und Chartmusik werden von ihm mit begeisternden Impulsen und jeder Menge Spaß auf der Tanzfläche vereint. Fürs Madera-Festival 2019 verspricht er ein paar ganz besondere lichttechnische Effekte.