Versammlung bestätigt Vorstandsspitze

Am vergangenen Freitag hatte der Gewerbeverein Burgrieden-Achstetten zu seiner diesjährigen Mitgliederversammlung ins Feuerwehrhaus nach Achstetten eingeladen. Um einen neuen Turnus zu schaffen, war der Abstand zu der letzten Mitgliederversammlung, die im Oktober stattgefunden hatte, sehr gering.

Dementsprechend kurz waren auch die Berichte der Vorstandschaft. Einen größeren Raum nahmen die Vorträge zur Veranstaltungsreihe Gewerbeverein im Forum ein, die sich an diesem Abend mit dem Thema „Neue Wege in der Mitarbeitergewinnung“ beschäftigten.

Als Referenten waren Alexandra Natter von der Handwerkskammer Ulm und Fabian Späth von der Industrie- und Handelskammer Ulm eingeladen worden. Antje Wiedmer von Firma Zimmerei-Holzbau Wiedmer aus Stetten zeigte im Anschluss auf, dass die Theorie, auch bei einem kleinen Handwerksbetrieb, in der Praxis funktionieren kann.

Leistungsschau 2020 geplant

Als Vertretung der verhinderten Gewerbevereins-Vorsitzenden Ute Hiller, hielt Schriftführerin Antje Wiedmer zu Beginn einen kleinen Ausblick. So werde sich der Gewerbeverein an der Leistungsschau in Burgrieden, die am 16. und 17. Mai 2020 in Burgrieden stattfindet, beteiligen. Die Ziele sollen, neben der Vorstellung der Betriebe, auch die Gewinnung von Mitarbeitern und Auszubildenden sein.

Kassierer Reinhold Feger konnte einen ausgeglichenen Kassenbericht vorlegen. Der Gewerbeverein Burgrieden-Achstetten habe derzeit 84 Mitglieder und ein Aufwärtstrend sei zu erkennen, so Feger.

Bürgermeister Kai Feneberg, der die Entlastungen der Vorstandschaft durchführte, wusste zu berichten, dass auch der öffentliche Dienst Schwierigkeiten mit der Gewinnung von neuen und qualifizierten Mitarbeitern habe. Er lobte die Arbeit des Gewerbevereins. „ Sie erbringen eine tolle Leistung. Machen Sie weiter so!“, ermunterte er die Versammlung.

Bei den Wahlen wurden Ute Hiller als 1. Vorsitzende, Andreas Wiedmer als ihr Stellvertreter und Reinhold Feger als Kassierer in ihren Ämtern bestätigt. Neu in den Ausschuss gewählt wurde Manuela Schmied-Wolfsbauer. Neuer Kassenprüfer wurde Udo Gessert – zusammen mit Josefine Kühnbach-Zech. Dem Gewerbeverein als neue Berater zur Seite stehen werden künftig Marc-Gregor Weidt und Michael Wachter.

Wie auch kleine Unternehmen neue Mitarbeiter und Auszubildende gewinnen können, war Thema eines Vortrags im Anschluss an den offiziellen Teil von Alexandra Natter von der Handwerkskammer Ulm (ausführlicher Bericht folgt).