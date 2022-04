Vereinsvertreter sind einstimmig für Strukturreform 2024

Die Relegationstermine im Überblick

Die Relegationsspiele im Bezirk Riß finden alle zwischen dem 14. und 18. Juni statt.

Das Entscheidungsspiel des Zweitplatzierten der Kreisliga A I gegen den Zweiten der Kreisliga A II zur Bezirksliga-Relegation steigt am 14. Juni (Anstoß: 18 Uhr). Der Termin für das Relegationsspiel zur Bezirksliga Riß zwischen dem Sieger des Entscheidungsspiels zwischen den A-Kreisligisten und dem ersten Nichtabsteiger der Bezirksliga lautet 18. Juni (Anstoß: 18 Uhr.).

Das Entscheidungsspiel des Tabellenzweiten der Bezirksliga Riß gegen den Zweiten der Bezirksliga Donau zur Landesliga-Relegation findet am 15. Juni (Anstoß: 18 Uhr) statt. Der Spielort ist im Bezirk Riß. Die Entscheidungsspiele der zweiten Runde sind für Samstag, 18. Juni (Anstoß: 15.30 Uhr), terminiert. Sollte einer der drei Landesliga-Abstiegskandidaten aus dem Bezirk Riß die Saison auf dem Relegationsplatz beenden, dann findet am 26. Juni das Relegationsspiel im Bezirk Riß statt (Anstoß: 15 Uhr).

Das Entscheidungsspiel der ersten Runde zur Verbandsliga-Relegation zwischen dem Zweitplatzierten der Landesliga II und dem Zweiten der Landesliga IV wird am 15. Juni (Anstoß: 18 Uhr) ausgetragen. Das Entscheidungsspiel der zweiten Runde zwischen dem Sieger der Partie zwischen den Vertretern der Landesliga IV und II und dem Sieger der Partie zwischen den Vertretern der Landesliga I und III findet am 18. Juni (Anstoß: 15.30 Uhr) statt. Sollte der FV Biberach oder der FV Olympia Laupheim die zweite Runde erreichen, ist der Spielort im Bezirk Riß. Das Relegationspiel zur Verbandsliga wird am 26. Juni (15 Uhr) ausgetragen.

Das Relegationsspiel zur Kreisliga A I zwischen dem Zweiten der Kreisliga B I und dem ersten Nichtabsteiger der Kreisliga A I ist für 16. Juni (Anstoß: 17 Uhr) terminiert.

Das Relegationsspiel zur Kreisliga A II zwischen dem Zweiten der Kreisliga B II und dem ersten Nichtabsteiger der Kreisliga A II wird am 17. Juni (Anstoß: 18 Uhr) ausgetragen.

An der Ausrichtung interessierte Vereine können sich über das WFV-Postfach bei Staffelleiter Hubert Übelhör melden.