Vereine und Ehrenamtliche werden geehrt

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und der Württembergische Fußballverband (WFV) zeichnen verdiente Vereine und Mitarbeiter aus: Dies geschieht bei der zentralen Ehrenamtsveranstaltung des Bezirks Riß am Donnerstag, 28. November, 18.30 Uhr, in der Mehrzweckhalle in Stetten, Gemeinde Achstetten. Der Ehrenamtsbeauftragte des WFV, der frühere Bundesliga-Schiedsrichter Knut Kircher, wird gemeinsam mit dem Bezirksvorsitzenden Alois Hummler und dem Ehrenamtsbeauftragten Siegfried Kühner die Auszeichnungen überreichen. Vergeben werden der DFB-Ehrenamtspreis an verdiente Mitarbeiter sowie der Vereins-Ehrenamtspreis für Vereine. Außerdem werden die Sieger der DFB-Aktion Junge Fußballhelden ausgezeichnet.