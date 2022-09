Turnierergebnisse der Tennisabteilung der TSG Achstetten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Verlauf der Turniersaison diesen Sommer hat die Achstetter Jugendliche Nathalie Rothenbacher beachtliche Erfolge feiern können. Nach einem Turniersieg in ihrer Altersklasse W14 in Friedrichshafen konnte sie auch beim Turnier in Markdorf einen zweiten Platz erreichen und das, obwohl sie in der Altersklasse W18 angetreten ist.

Beim Turnier in Ismaning erreichte sie nach einem umkämpften Halbfinalaus im Matchtiebreak noch den dritten Platz.

In Filderstadt folgte ein weiterer zweiter Platz in einem sehr stark besetzten Teilnehmerfeld.

In Salem stand nochmal die Teilnahme in der höheren Altersklasse W16 an, bei dem ebenso wie beim Turnier in Rohrbach ein starker dritter Platz als Ergebnis zustande kam.

Die Abteilung Tennis gratuliert herzlich zu den erfolgreichen Turnieren und wünscht weiterhin viel Erfolg.

Ebenfalls ein großes Dankeschön an dieser Stelle an die erfolgreiche Trainerin Verena Baur-Jöchle.