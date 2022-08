Turniererfolg in Esslingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der in Achstetten wohnende Constantin Szpakowski hat am Wochenende 30. und 31. Juli das gut besetzte U10 VR-Talentiade Turnier in Esslingen gewinnen können. Hierbei hat er sich gegen starke Gegner, in teils schwer umkämpften Spielen super durchgesetzt. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Erfolg Constantin!