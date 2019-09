TSV Wain reist zum Spitzenreiter

Bereits am Donnerstagabend treffen um 19 Uhr auf dem Achstetter Sportgelände die TSG Achstetten und der TSV Wain aufeinander.

Beide Mannschaften waren am vergangenen Spieltag in der Fußball-Kreisliga A II erfolgreich. Die TSG gewann im Derby erwartungsgemäß bei den SF Bronnen. Der TSV Wain ging im Kellerduell gegen den SV Äpfingen mit 4:0 als Sieger vom Platz. Der Wainer Erfolg war in dieser Höhe eine echte Überraschung. Das Mitwirken von Spielertrainer Markus Hoffart sorgt beim TSV Wain für ein ganz anderes Niveau. Ob dieser Umstand aber beim Tabellenführer ausreicht, darf bezweifelt werden. Die Favoritenrolle in dieser Begegnung liegt ganz klar bei der TSG Achstetten.