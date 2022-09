TSG Achstetten – Sportliche Erfolge

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Erfolgreich genutzt haben die Achstetter Jugendlichen die Sommerferien. Mit Turniersiegen in Reutlingen, Esslingen, Markelsheim und Ehingen konnten sehr gute Resultate erzielt werden.

Constantin Szpakowski konnte im Rahmen der Turnierserie VR-Talentiade in der Altersklasse U10 die Turniere in Esslingen und Reutlingen gewinnen. In spannenden und hochklassigen Spielen setzte er sich gegen Spieler aus ganz Württemberg durch und führt aktuell die Punktewertung in seiner Altersklasse an.

Mia Geiselmann konnte die VR Talentiade in Markelsheim in der Altersklasse U8 gewinnen und erspielte sich beim Turnier in Eislingen ebenfalls einen guten 3.Platz.

Bei ihrer Turnierpremiere in Ehingen konnte Leni Schönleber ebenfalls in der Kategorie U8 die Kaddy Open auf Anhieb gewinnen. Nach engen Matches fand Leni immer besser ins Spiel und konnte zum Schluss ungefährdet den Turniersieg erreichen.

Die TSG Achstetten gratuliert und wünscht all ihren Jugendlichen weiterhin viel Spaß und Erfolg.

Die Abteilung Tennis bietet für interessierte Kinder kostenloses Schnupper-Tennistraining jeweils samstags von 10:45-12 Uhr auf den Plätzen in Achstetten an. Teilnahme ohne Voranmeldung und ab vier Jahren.