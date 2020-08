Tomatenfest findet in abgespeckter Form statt

Am Wochenende ist es wieder soweit: Das Bronner Tomatenfest findet statt – wenn auch in abgespeckter Form. Das berichtet Gärtnermeister Michael Schick, bei dem in diesem Jahr über 1000 verschiedene Tomatensorten wachsen.

Am Samstag und Sonntag, 29. und 30. August, zeigt Schick in der Brunnenstraße 33 in Bronnen eine Sammlung reifer Früchte im Tomatenrondell mit fast 500 Sorten. In diesem Jahr sind wieder über 200 Sorten neu dazu gekommen, mit so klangvollen Namen wie „Mikrocherry“, „Buratino“, „Cherry Akkordeon“ und vielen mehr.

Zu besichtigen ist das Rondell jeweils von 10 bis 18 Uhr, natürlich mit fachlicher Beratung, Möglichkeit zum Samenerwerb und zur Pflanzenbestellung für die kommende Saison. „Das Fest findet in diesem Jahr aber coronabedingt in deutlich abgespeckter Form statt“, heißt es in der Mitteilung. Das heißt, Vorträge und Gartenführungen wird es nicht geben, allerdings können die Besucher durch den wildromantischen Garten schlendern und sich ein Bild von Biodiversität machen, verschiede Gemüseraritäten bestaunen und unzählige Tomatenpflanzen mit verschiedensten Früchten bewundern. Zu vielen Pflanzen gibt es außerdem schriftliche Informationen.

Was Besucher wissen müssen

Es besteht eine Maskenpflicht und es gibt einen separaten Auf- und Abgang zum und vom Garten.

Außerdem gibt es wieder Kräutercocktails und Smoothies. Zum Essen hat sich wie im letzten Jahr die Nudeltenne aus Österreich angemeldet.

Um die Veranstaltung noch mehr zu entzerren, bleibt das Tomatenrondell während der ganzen Folgewoche vor allem für ortsnahe Besucher von Montag bis Samstag aufgebaut und wird jeweils von 14 bis 18 Uhr betreut.