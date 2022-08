Tiefstehende Sonne blendet Autofahrerin und führt zu Unfall

Weil sie von der Sonne geblendet wurde, hat eine Autofahrerin in Oberholzheim einen Unfall verursacht. Die 18-Jährige war gegen 18.25 Uhr in der Bihlafinger Straße in dem Achstetter Teilort unterwegs. Dort fuhr sie auf der Vorfahrtstraße nach rechts in Richtung Laupheim. Durch die tiefstehende Sonne wurde sie wohl geblendet. Daraufhin geriet die Fahrerin des Audi zu weit nach links. Ein Ford kam ihr entgegen und wurde von der Audifahrerin an der linken Fahrzeugseite gestreift. Bei dem Unfall blieb die Unfallverursacherin und der 40-jährige Fahrer des Kombi unverletzt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 8000 Euro.