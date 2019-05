„Theaterschubba“ im Wartestand

Auf ein eher ereignisarmes Jahr hat der „Achstetter Theaterschubba“ bei seiner Jahreshauptversammlung zurückgeblickt. Wegen des Schulanbaus und der eingeschränkten Hallenfunktion konnten keine Veranstaltungen in der Halle durchgeführt werden. Auch in diesem Jahr entfällt deshalb die Theateraufführung.

Mehrere Alternativen, die vom Verein angedacht worden seien, hätten wegen Terminproblemen oder mangelnder Ausweichräume nicht funktioniert, sagte die Vorsitzende Manuela Häußler in ihrem Bericht. So sei darüber nachgedacht worden, die Theateraufführung nach Stetten zu verlegen, das Gemeindehaus zu nutzen oder ein Freilichttheater im Schloss zu veranstalten. Dies alles habe ebenso wenig geklappt wie der vorgesehene Winterzauber am Tannenparkplatz. So sei im vergangenen Jahr die einzige gemeinsame Veranstaltung das Hüttenwochenende im Dezember im Allgäu gewesen.

Weihnachtsspiel geplant

Was die geplante Theateraufführung in diesem Jahr betrifft, holte sich der Theaterschubba bei Bürgermeister Kai Feneberg Informationen zum Stand der Schul- und Hallensanierung ein. Er teilte nach Rücksprache mit dem Architekturbüro mit, dass direkt nach der Sommerpause voraussichtlich mit der Verlegung des neuen Hallenboden und sonstigen Arbeiten begonnen werde. Es sei geplant gewesen, diese während der Ferien durchzuführen, aber wegen der Vollauslastung der Handwerker sei wohl kein früherer Start möglich. Aus diesem Grund entschied sich der Verein, wegen der unsicheren Hallennutzung auch in diesem Jahr auf die Theateraufführung zu verzichten. Stattdessen möchte der Verein nun am Wochenende 21./22. Dezember im Schlossstadel ein Weihnachtsmärchen spielen, verbunden mit einigen Essens- und Getränkeständen und eventuell weiteren Verkaufsständen im Gutshof. Nähere Informationen sollen noch folgen.

Aus dem Kassenbericht von Thomas Freudenreich ging hervor, dass der Verein trotz der Einnahmeausfälle finanziell auf gesunden Füßen steht.

Bei den Wahlen wurde Manuela Häußler als Vorsitzende im Amt bestätigt, ebenso Schriftführerin Claudia Knehr sowie Ausschussmitglied Marinella Filosa. Als neue Ausschussmitglieder für Peter Weber und Rainer Kahle, die aus privaten Gründen ausschieden, wurden Ralf Seifert und Wolfgang Geiselmann gewählt. Komplettiert wird der Ausschuss von Thomas Freudenreich (Kassierer), Petra Jäger (2. Vorsitzende), Doris Eichhorn und Sandra Bailer.