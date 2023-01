Theatergruppe des SC Stetten spielt Komödie

Die Theatergruppe des des SC Stetten hat das Stück „Hoiße Nächt ond kalte Fiaß“, einer Komödie in drei Akten von Jasmin Leuthe, aufgeführt.

Zu seinem ersten Flug von Stuttgart nach Palma de Mallorca begrüßt Flugkapitän Reginald Sturzgut (Rudi Schick) seine Gäste in der Maschine, die genau soviel Lebensjahre auf dem Buckel hat wie er selber.

Zu den Passagieren zählen auch die drei Paare Vroni und Alfred Eberle (Rebecca Männer und Michael Braun), Mathilde und Franz Pfeiffle (Assunta Saravo und Martin Pohl) sowie Mariele Gruber und Heiner Gruber (Marina Ströbele und Egon Simmendinger). Trotz einiger Turbulenzen vor dem Start kommen sie doch wohlbehalten in der Finca „Los Kläppriges Budos“ an.

Allen ist klar, dass dies schon in Anbetracht des herrlichen Ausblicks aufs Meer ein toller Urlaub werden würde. Auch der Besitzer der Finca, Aurelio Martinez (Horst Braun), lässt seinen Gästen keine Wünsche offen. Vom ersten Strandbesuch kommen die drei Damen mit einem starken Sonnenbrand zurück. Der Grund: Alfred hat die Sonnencreme im Reisegepäck durch Gold-Ochsen-Bier und Schwarzwurst ersetzt.

Als Franz mitten in der Nacht mal wieder schlafwandelt, trifft er auf Grace Callahan, eine US Schauspielerin. Alfred, Heiner und Franz folgen ihr an die Strandbar. Und schon hängt bei den Paaren der Haussegen schief.

Am nächsten Morgen ist dann das Chaos perfekt, denn alle Beteiligten erwachen in den Armen eines anderen, Alfred gar in denen von Grace Callahan. Gegenseitige Beschuldigungen schlagen um sich und als dann auch noch Franz fehlt, und mit ihm die gemeinsame Reisekasse und Schmuck, wird der Verdacht laut, dass dieser sich damit aus dem Staub gemacht hat.

Die angebliche Schauspielerin Grace hatte sich bereichert. Zu ihrem Pech hat sie die Wertgegenstände jedoch in der Wäsche versteckt, wo Aurelio sie entdeckt. Letztendlich wird Grace zu Strafarbeit in der Finca verdonnert.