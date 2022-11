Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem bundesweiten Tag des Kinderturnens lud der Deutsche Turner- Bund in Kooperation mit der Bewegungsinitiative kinder Joy of Moving alle Kinder ein, in die Welt des Kinderturnes reinzuschnuppern. Die Abteilung Gymnastik des SC Stetten folgte dem Aufruf und veranstaltete am 12. November in der MZH Stetten einen Kinderturnnachmittag. Es wurden an acht Stationen verschiedene Sportlandschaften aufgebaut, die in unterschiedlichster Weise Kinder in ihrer Beweglichkeit förderten. Am Ende des Parcours erhielten alle Kinder Urkunden, Anstecker und eine Belohnung.