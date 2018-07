Symbolisch: Schulen bleiben unter einem Dach

Stufe für Stufe sollen die Grundschulen der Gesamtgemeinde Achstetten zu einer „Grundschule Achstetten“ zusammengeführt werden. Bei der neuen Organisationsform – alle Schulen unter einem symbolischen Dach – wird es nur noch einen Schulleiter in Achstetten geben, der von einem Konrektor unterstützt wird. Die Schüler sollen aber weiterhin an ihren bisherigen Schulstandorten in Achstetten, Stetten, Oberholzheim und Bronnen unterrichtet werden. In der Gemeinderatssitzung wurde das Konzept unter Anwesenheit etlicher interessierter Eltern vorgestellt. Die Gemeinderäte stimmten der Neustrukturierung einstimmig zu.

Grund für die Beratungen über dieses Thema war die Ankündigung von Gert Breuer, Schulleiter in Oberholzheim, nächstes Jahr in den Vorruhestand zu gehen. Ein Jahr später folgt ihm Margrit Haas, die Schulleiterin der Grundschule in Stetten.

In der Sitzung waren Wolfgang Mäder vom Staatlichen Schulamt in Biberach und die Rektoren der Schulen, Ferdinand Thanner, Schule Achstetten, Gert Breuer, Schule Oberholzheim mit Außenstelle Bronnen, und Margrit Haas, Schule Stetten, anwesend. Wolfgang Mäder erläuterte das Konzept und informierte über die zu erwartenden Schülerzahlen in den kommenden Jahren. In anderen Gemeinden seien die Schülerzahlen oft um bis zu 60 Prozent rückläufig, sagte Mäder. „Das ist in Achstetten nicht so.“ Die Gesamtklassenzahl an den drei Schulen betrage bis zum Schuljahr 2016/2017 zwischen neun und elf Klassen.

Bürgermeister Kai Feneberg betonte, dass die jeweiligen Standorte der Schulen vor Ort erhalten bleiben. Nur die Verwaltung soll gebündelt werden und es soll ein gemeinsames Schulleitungsteam als Ansprechpartner geben. Auch Wolfgang Mäder und die Schulleiter sind für das neue Konzept.

Kurz Beine, kurze Wege

Das Motto heiße auch weiterhin: kurze Beine, kurze Wege. Die Schüler sollen sich vor Ort an ihrer Schule wohlfühlen. „An kleinen Schulen kennen die Lehrer jeden Schüler und auch die familiären Hintergründe“, sagte Schulleiter Gert Breuer. „Ich sehe keine andere vernünftige Lösung als das vorgestellte Modell.“ Positiv sahen Ferdinand Thanner und Margrit Haas zudem, dass in Zukunft an allen Schulen ein einheitliches pädagogisches Konzept verwirklicht werden könne. „Je mehr Kollegen es sind, desto mehr können auch als Experten für Gewaltprävention oder sonstige Sonderaufgaben ausgebildet werden“, sagte Haas. Diese können dann in allen Schulen eingesetzt werden. Ebenso können je nach Bedarf die Ganztagsangebote der Achstetter Grundschule genutzt werden. Für den Schulträger, Verwaltungen und Eltern gibt es ein Schulleiterteam als Ansprechpartner.

Gemeinderätin Elisabeth Wagner äußerte die Befürchtung, dass Eltern, die für ihre Kinder Ganztagsbetreuung möchten, diese nach Achstetten schicken und somit eventuell die Klassen in den anderen Standorten zu klein werden, um sie zu erhalten. Wolfgang Mäder meinte dazu, dass die Nachfrage in ländlichen Gebieten nach Ganztagsbetreuung nicht sonderlich groß sei. Deshalb und anhand der Statistik müsse nicht befürchtet werden, dass die Klassen zu klein werden. Wie aber auch schon bisher erfolgreich gehandhabt, könne es sein, wenn in der ersten und zweiten Klasse die Schülerzahl unter 25 bleibt, diese jahrgangsübergreifend in einer Klasse unterrichtet werden. Die Zusammenführung soll stufenweise ab dem Jahr 2012 erfolgen, wenn Gert Breuer in den Vorruhestand geht.