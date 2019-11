Stetter Kinderchor präsentiert „s’Beschde“

Seit zehn Jahren besteht der Stetter Kinderchor. Dieses Jubiläum wird mit zwei Konzerten am Freitag und Samstag, 15. und 16. November, in der Mehrzweckhalle Stetten gefeiert.

Unter dem Motto „ s’Beschde“ präsentiert der Chor eine bunte Auswahl der Lieder der vergangenen zehn Jahre. Es werden Stücke aus Mary Poppins, Walt Disneys Filmen, Bibi und Tina, Astrid Lindgrens Filmen, aber auch Popsongs von Mark Forster oder Andreas Gabalier aufgeführt.

Am Freitag, 15. November, beginnt das Konzert um 19 Uhr, am Samstag, 16. November, um 18 Uhr. Einlass ist je eine Stunde vorher. Im Anschluss an die Konzerte findet jeweils eine Kinderdisco statt. Erfrischungen und Verpflegung gibt es an der Bar mit alkoholfreien Cocktails und Nudelgerichten.

Der Gesangverein Sängerkreis Stetten hat vor zehn Jahren einen Kinderchor gegründet. Es wurden damals Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren angesprochen. Die Leitung hat von Anfang an Anni Rueß übernommen. Die Kinder, Mädchen und Jungen, singen gemeinsam Lieder und machen Rhythmusübungen. Dazu werden teilweise auch passende Bewegungen und einfache Tanzschritte integriert. Auch der spielerische Aspekt wird durch entsprechende Aktivitäten berücksichtigt. Durch das gemeinsame Singen und Spielen werden die gegenseitige Rücksichtnahme und die soziale Kompetenz gefördert. Mittlerweile treffen sich circa 30 Kinder einmal in der Woche. Nachdem die ersten Kinder ins jugendliche Alter gekommen waren, wurde für die älteren unter ihnen ein zusätzlicher Jugendchor gegründet, um dort altersgemäße Lieder zu singen.

Der Chorleiterin Anni Rueß war es immer auch wichtig, dass der Chor dem Anlass und den Liedern entsprechend angezogen und aufgetreten ist. Ihren ersten Auftritt hatten die Kinder circa zwölf Wochen nach der ersten Chorprobe mit Liedern aus Astrid-Lindgren-Filmen. Mittlerweile ist der Kinder- und Jugendchor fester Bestandteil der Konzerte des Sängerkreises Stetten. Auch darüber hinaus hatten die jungen Sängerinnen und Sänger schon Auftritte bei Seniorenfeiern, Gottesdiensten und bei anderen Vereinen. Höhepunkte waren unter anderem die Auftritte bei dem Landestreffen des Schwäbischen Chorverbands im Mai 2014 und im Europapark Rust 2018.

Seinen bisher größten Erfolg hatte der Chor mit der sehr gelungenen Aufführung des Musicals „Bibi und Tina“ vor zwei Jahren. Den größten Anteil am Erfolg habe sicherlich Chorleiterin Anni Rueß, sagt Sängerkreisvorstandsmitglied Rudolf Scheerer. „Sie ist das Herz, der Kopf und die Seele des Chors. Sie ist nicht nur für die Auswahl und Einübung der Stücke zuständig, die übrigens alle auswendig vorgetragen werden, sondern organisiert scheinbar ganz nebenbei noch Kostüme, Fahrdienste, Musiker, die den Chor begleiten, macht die ganze Terminkoordination und vieles, vieles mehr“.