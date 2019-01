Stettener protestieren gegen neue Sitzverteilung

Die Ortschaftsräte in Bronnen und Oberholzheim werden aufgelöst: Die hierfür notwendige Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde Achstetten hat der Gemeinderat am Montagabend wie erwartet mehrheitlich beschlossen. Dagegen stimmten lediglich die drei Stettener Räte – aus Protest gegen die künftige Sitzverteilung im Gemeinderat.

Die bereits vergangene Woche von den beiden Gremien einstimmig beschlossene Auflösung der Ortschaftsräte aus Bronnen und Oberholzheim (die SZ berichtete) hatten deren Mitglieder unter anderem an die Bedingung geknüpft, dass die beiden Orte jeweils einen Sitz mehr im Gemeinderat bekommen, um als Ausgleich für den fehlenden Ortschaftsrat mehr Einfluss im großen Gremium zu haben. Bronnen wird mit der neuen Hauptsatzung zur nächsten Amtszeit des Gemeinderats, die nach der Kommunalwahl am 26. Mai beginnt, also drei statt zwei, Oberholzheim vier statt drei Sitze haben. Auch Achstetten bekommt einen zusätzlichen Sitz (sieben statt sechs). Stetten, das an seinem Ortschaftsrat festhält, bleibt bei drei Sitzen.

Genau das stört die Stettener Räte Johannes Baur, Gerhard Rose und Josef Scheerer. Man habe aus der Zeitung erfahren, dass die Ortschaftsräte mit ihren Auflösungsbeschlüssen die Forderung nach mehr Sitzen im Gemeinderat verknüpften und auch Achstetten künftig einen zusätzlichen Vertreter in dem Gremium haben soll – und nur Stetten auf dem alten Stand bleiben soll. Und das, obwohl der Teilort mit 1018 Einwohnern (Stichtag 31. Dezember 2018) der zweitgrößte der Gemeinde hinter Achstetten (2353) und vor Oberholzheim (858) und Bronnen (680) ist. „Wir haben den Eindruck, dass wir dafür bestraft werden sollen, dass wir an unserem Ortschaftsrat, der seit Jahrzehnten gut funktioniert und einiges bewegt hat, festhalten“, klagte Ortsvorsteher Johannes Baur. Und Josef Scheerer fügte an: „Ich weiß nicht, wie ich den Bürgern von Stetten erklären soll, dass wir weniger oder gleich viele Sitze im Gemeinderat haben als die anderen, die weniger Einwohner haben.“ Auch die Aufstockung der Achstetter Sitze auf sieben sei fragwürdig. Scheerer: „Das kommt jetzt in Stetten so raus, als habe man den Achstettern einen zusätzlichen Sitz gegeben, damit sie heute alle für die Änderungen stimmen. Gönnt ihr uns denn unseren Ortschaftsrat nicht? Da spricht man vom Zusammenwachsen und gibt uns gleichzeitig was aufs Auge.“ Zwar wolle er jetzt nicht von einem „Kuhhandel“ sprechen und auch keinen Streit vom Zaun brechen, meinte Johannes Baur („Wir sind bisher alle gut miteinander ausgekommen“), dennoch sei die Sitzverteilung nicht zu akzeptieren: „Deswegen stimmen wir dagegen und schauen, ob die Sache rechtens ist.“

Oberholzheimer wehren sich

„Dann verstehe ich nicht, warum die Stettener gleich zum Kommunalamt rennen, statt mit den Ortsvorstehern zu sprechen“, entgegnete Sascha Stecken, Gemeinderat aus Oberholzheim. Den Stettener Vorwurf, man habe aus der Presse über die neue Sitzverteilung erfahren, wollte Oberholzheims Ortsvorsteher Stefan Bucher nicht stehen lassen. „Es hat vorab ein Gespräch in Oberholzheim stattgefunden, bei dem auch Stettener Ortschaftsräte dabei waren. Dabei haben wir die Stettener Entscheidung, den Ortschaftsrat behalten zu wollen, akzeptiert und zugleich unsere Wünsche nach mehr Sitzen im Gemeinderat geäußert“, sagte er. Der Stettener Ortsvorsteher habe wenig später per Mail mitgeteilt, dass man das Vorgehen der Bronner und Oberholzheimer akzeptiere und den Weg nicht behindern wolle. Die Achstetter Gemeinderätinnen Claudia Knehr und Renate Werner stellten klar, dass eine Erhöhung der Zahl der Achstetter Ratssitze schon lange vor der Diskussion um die Auflösung der Ortschaftsräte zur Debatte gestanden sei. Bürgermeister Kai Feneberg pflichtete bei: „Das war eindeutig den Einwohnerzahlen geschuldet.“

Dass diese nicht alleine ausschlaggebend für eine Sitzverteilung im Gemeinderat sein müssten, darüber klärte Hauptamtsleiter Sascha Hohenhausen mit Blick in die baden-württembergische Gemeindeordnung auf. Ein Kriterium seien auch „örtliche Gegebenheiten“, zu denen zum Beispiel auch das Wirken eines Ortschaftsrats gehöre. „Rechnet man den dazu, gibt es in Stetten acht gewählte Ortsvertreter, die etwas sehen, in Achstetten sieben, in Oberholzheim vier und in Bronnen drei“, fügte Feneberg an. „Sehen, aber nicht entscheiden“, verwies Josef Scheerer auf den Unterschied zwischen einem beschließenden Gemeinderat und einem nur empfehlenden Ortschaftsrat. Er machte klar: „Bekäme auch Stetten einen Sitz im Gemeinderat mehr, würden wir heute auch nicht dagegen stimmen.“

Noch ein Sitz frei

Tatsächlich wäre eine Aufstockung der Sitzzahl von derzeit 14 auf 18 laut Gemeindeordnung auch möglich, Achstetten begnügt sich aber mit 17. „Es war von Anfang an klar: Der letzte Sitz ist für Stetten reserviert, aber nur, wenn es dort keinen Ortschaftsrat gibt“, fasste Sascha Stecken die Situation zusammen.