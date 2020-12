Stetten bekommt ein neues Baugebiet

Um den Bedarf an Wohnbauland in der Gemeinde Achstetten zu decken, hat der Gemeinderat im Dezember 2019 die Aufstellung eines Bebauungsplans für das Gebiet „Unteres Feld I“ in Stetten beschlossen. Das Plangebiet schließt nördlich in Verlängerung der Kirchstraße an die vorhandene Wohnbebauung an und östlich an das Baugebiet „Brühläcker“.

Im ersten Planungsabschnitt ist vorgesehen, 3,1 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche in 41 Bauplätze mit einer Durchschnittsgröße von 588 Quadratmeter umzuwandeln. In einem zweiten Abschnitt wäre Platz für weitere 23 Bauplätze. Angefahren werden kann das Gebiet über zwei Anbindungen an die Kirchstraße.

Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihen- und Kettenhäuser sollen erlaubt sein

In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellten Roland Schmuck vom Ulmer Ingenieurbüro Wassermüller und eine Mitarbeiterin den Bebauungsplanentwurf vor. Die Entwässerung des Plangebiets erfolgt mit einem Trennsystem. Das anfallende Niederschlagswasser wird über den bestehenden Regenwasserkanal im Baugebiet „Brühläcker“ abgeleitet. Das Schmutzwasser fließt in das bestehende Kanalnetz.

Es sollen Einfamilienhäuser, Doppelhäuser, Reihen- und Kettenhäuser zulässig sein. Der Rat hat den Bebauungsplanentwurf in der vorgelegten Form gebilligt.