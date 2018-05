Stefan Echteler kandidiert in Erlenmoos

- Die Stellenausschreibung für die Bürgermeisterwahl in Erlenmoos am 22. Juli erscheint am Freitag, 11. Mai, im Staatsanzeiger, ab Samstag können Bewerber ihre Unterlagen einreichen. Der erste Kandidat für die Bürgermeisterwahl geht bereits jetzt an die Öffentlichkeit: Stefan Echteler aus Laupheim will in Erlenmoos die Nachfolge von Alexandra Scherer antreten. Der 44-Jährige ist derzeit Amtsleiter Finanzen und Bauwesen bei der Gemeinde Achstetten.

Bürgermeister zu werden sei für viele in seiner Fachrichtung ein „gewisser Traum“, erklärt Echteler, der verheiratet ist und einen 17-jährigen Sohn sowie eine zwölfjährige Tochter hat. „Und Erlenmoos ist für mich die ideal Gemeinde.“ Der Diplom-Verwaltungswirt und Betriebswirt begründet dies zum einen damit, dass seine Frau Sandra vor Jahren ihre ersten Berufserfahrungen im Erlenmooser Rathaus gesammelt hat. „Sie hat die Erlenmooser als sehr liebenswürdig und freundlich kennengelernt“, sagt Echteler. Zum anderen habe er beruflich immer mit Gemeinden der Größe Erlenmoos’ zu tun gehabt. „Da schafft man gut zusammen und kann gemeinsam etwas voranbringen.“ Dies sei ein enormer Vorteil.

Echteler bringt nach eigenen Angaben 20 Jahre Berufserfahrung in Gemeindeverwaltungen mit, er hat seine berufliche Laufbahn im Baudezernat der Stadt Laupheim und der Kommunalaufsicht der Landratsamts in Ulm, wo er Gemeinden mit 1000 bis 3000 Einwohnern betreute, begonnen. Seit zehn Jahren ist er Gemeindekämmerer. Zunächst in Attenweiler, wo zusätzlich das Personalwesen in seine Zuständigkeit fiel und er auch Standesbeamter war, nun in Achstetten.

In Erlenmoos habe er bereits erste Gespräche geführt, erklärt Stefan Echteler, vor allem mit Gemeinderäten. Auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend war er anwesend. Diese Gespräche hätten ihn in seinem Entschluss, sich für den Bürgermeister-Posten zu bewerben, bestärkt. Als Nächstes will Echteler den Kontakt zu Vereinen und Gewerbetreibenden suchen. „Mir ist es im Wahlkampf wichtig, möglichst viele Leute kennenzulernen“, sagt der 44-Jährige, der zudem Bürgergespräche plant. „Ich will auf jeden Einzelnen zugehen. Erlenmoos hat eine Größe, bei der das möglich ist.“