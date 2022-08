Sportler feiern ihre Aufstiege

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Pünktlich vor Beginn der Sommerferien hat die diesjährige Tennissaison für die Mannschaften der TA TSG Achstetten geendet. Die Damenmannschaften haben hierbei jeweils sehr starke Ergebnisse erzielen können. Die Damen 1 haben nach dem letztjährigen Aufstieg auch dieses Jahr in der Bezirksstaffel 2 einen makellosen Auftritt hingelegt. Nach einem Auftaktsieg gegen Merklingen folgten noch Siege gegen TSV und TV Erbach, Ehingen Süd und Ringingen. Nach dem klaren 6:0 Sieg in Laupheim war dann der Aufstieg vor dem letzten Spiel gegen die zweitplatzierten Damen aus Bingen nur noch Formsache. Lediglich 5 abgegebene Matches in sieben Spielen sprechen hierbei für sich. Im nächsten Jahr dürfen die Damen voller Elan in der Bezirksstaffel 1 ihr Können unter Beweis stellen.

Die neu gegründeten Damen 2 haben sich in ihrer ersten Saison ebenfalls hervorragend verkauft und beschließen die Saison mit einer 4:2 Bilanz auf einem starken dritten Tabellenplatz.

Bei den Herrenmannschaften konnte die neu gegründete Herren 30 Mannschaft einen klaren Durchmarsch in der Bezirksstaffel 2 feiern. Die gegnerischen Mannschaften waren bei insgesamt nur drei abgegebenen Matches in der gesamten Saison ohne Chance. Die Herren 1 Mannschaft muss nach einer sieglosen Saison in der Bezirksklasse 2 den Abstieg antreten.

Die Herren 60, die vergangene Saison als erste TSG Tennismannschaft auf Verbandsebene aufgestiegen sind haben die Erwartungen mehr als erfüllt. Statt gegen den Abstieg zu spielen, wäre fast der direkte Aufstieg gelungen. Sie beschließen die Saison mit einer 4:2 Bilanz auf dem zweiten Tabellenrang. Besonders hervorzuheben ist hier der 5:1 Sieg am letzten Spieltag gegen den Erstplatzierten und Aufsteiger aus Geislingen.

Vielen herzlichen Dank an alle Spieler und Zuschauer für eine gelungene Sommersaison 2022.