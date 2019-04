So fleißig sind die Storchenpaare rund um Laupheim

Mitten drin im Brutgeschäft sind derzeit die drei Storchenpaare rund um Laupheim. In Achstetten wurde im Februar das in die Jahre gekommene Nest in einer Gemeinschaftsaktion von Bruno Hettich, den Achstetter Jägern und der Laupheimer Freiwilligen Feuerwehr durch ein neues ersetzt. Davon ließen sich die dort schon seit einigen Jahren ansässigen Störche nicht beirren. Sie nahmen ihren „Neubau“ sogleich in Besitz und statteten ihn mit frischen Zweigen und weicher Polsterung aus (Bild links). Mittlerweile hat das Brutgeschäft begonnen, und Bruno Hettich rechnet in wenigen Wochen mit Storchennachwuchs. Auch in Obersulmetingen haben die Störche ihr Nest auf dem Schlossdach wieder bezogen. Wenn alle kleinen Adebare schlüpfen, wird es wohl sehr eng werden in der Kinderstube, denn „Storchenvater“ Anton Lamprecht hat schon sechs Eier darin entdeckt.

Ebenso gebrütet wird in Untersulmetingen, in Stetten und in Oberholzheim, wobei der Stetter Adebar anscheinend eine neue Gattin gefreit hat (Bild Mitte). Jene vom letzten Jahr hatte nämlich keinen Ring, hat Rainer Deschle, der Storchenbeauftragte in Oberschwaben, festgestellt. Das Storchenmännchen kümmert sich um seine neue Liebschaft, solange sie auf den Eiern sitzt, fürsorglich und krault ihr mit spitzem Schnabel zärtlich das Gefieder. Die Oberholzheimer Störche haben wieder das Nest auf dem Strommast gegenüber der Kirche bezogen (Bild rechts) und wechseln sich im Brutgeschäft ab.