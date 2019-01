Nachdem am Mittwoch der Bronner Ortschaftsrat seine Auflösung beschlossen hat, hat dies am Donnerstagabend auch der Ortschaftsrat Oberholzeim einstimmig getan. Über den hierfür notwendigen Antrag zur Änderung der Hauptsatzung wird am kommenden Montag im Gemeinderat entschieden.

Rund 20 Gäste, darunter einige Ortschafts- und Gemeinderäte aus Bronnen und Achstetten sowie Bürger von Oberholzheim, waren bei der Sitzung dabei. Ortsvorsteher Stefan Bucher erläuterte anhand einer Präsentation, die auch schon am Mittwoch in Bronnen vorgestellt worden war (die SZ berichtete am Freitag), die Beweggründe für die Auflösung des Ortschaftsrates. Dem Ganzen sei ein längerer Entscheidungsprozess vorausgegangen, sagte Bucher. Man habe mit den Ortschaftsräten aus Bronnen und Stetten ausgiebig darüber diskutiert, wie es weitergehen soll, auch im Hinblick auf die bevorstehende Kommunalwahl. „Die jetzige Situation ist nicht das Gelbe vom Ei“, stellte Bucher fest.

Die Ortschaftsräte hätten nur beratende Funktion und sehr beschränkte Entscheidungsbefugnisse. Deshalb sei es auch schwierig, neue Kandidaten zu finden. Als Ziele, welche durch die Auflösung des Ortschaftsrates erreicht werden sollen, nannte Bucher eine Verschlankung des Gremiums; künftig würden für Oberholzheim, bei einem Gemeinderatssitz mehr, nur noch vier Mandatsträger benötigt. Oberholzheim erhalte durch den weiteren Sitz mehr Mitspracherecht in der Gemeinde. Die künftigen vier Oberholzheimer Gemeinderäte wären, da sie an jeder Gemeinderatsitzungen teilnehmen könnten, besser informiert und sachkundigere Ansprechpartner für die Bürger.

Weitere Ziele seien, so Bucher: schnellere Entscheidungen, mehr Diskretion und Datenschutz durch weniger Entscheider, zum Beispiel bei der Einreichung von Baugesuchen. „Wir sind e i n e Gemeinde, und dieser Schritt soll das Zusammenwachsen fördern“, betonte Bucher. Schon in den vergangenen Jahren seien einige Institutionen der Gemeinde zusammengefasst worden, wie etwa der Bauhof, die Wasserversorgung und aktuell die Schulen durch den Bau der gemeinsamen Grundschule in Achstetten.

Drei Bedingungen

Für die Auflösung des Ortschaftsrats wurden im Beschlussvorschlag für die Änderung der Hauptsatzung, die dem Gemeinderat am Montag zur Entscheidung vorgelegt wird, folgende Bedingungen gestellt:

1. Erweiterung des Gemeinderates von 14 auf 17 Mitglieder

2. Oberholzheim erhält einen Gemeinderatssitz mehr (4 statt 3)

3. Je ein Ratsmitglied aus Achstetten, Bronnen und Oberholzheim wird stellvertretender Bürgermeister, der als erster Ansprechpartner für die Bürger fungieren und den Bürgermeister bei Verhinderung vertreten soll

Diese Beschlussvorlage zur Auflösung des Oberholzheimer Ortschaftsrates stimmten alle Räte zu. Nur wenn diesen Bedingungen vom Gemeinderat zugestimmt werde, löse sich der Ortschaftsrat Oberholzheim auf, antwortete Sascha Stecken auf eine entsprechende Frage eines Oberholzheimer Bürgers. Wenn nicht, bleibe der Ortschaftsrat bestehen.