Sie will junge Frauen in der Landwirtschaft inspirieren

Zwar flachte die Pandemie 2022 ab, jedoch stand schon die nächste Krise auf der Schwelle, die vieles, beruflich wie privat, durcheinanderwirbelte: Der Krieg in der Ukraine. In einer kleinen Serie erzählen Menschen aus Laupheim und Umgebung, wie es ihnen ergangen ist, mit welchen Plänen sie in das Jahr gestartet sind, wie sie durch die derzeitigen Krisen gekommen sind, welche Herausforderungen sie meistern mussten und was ihnen Mut und neue Kraft gab, ob sich ihre Sicht auf die Welt verändert hat und welche Hoffnungen und Gedanken sie zum Jahreswechsel bewegen. Heute: Martina Magg-Riedesser (57), verheiratet, zwei Söhne, Landwirtschaftsmeisterin, betreibt Schweinemast und Bioenergie in Mönchhöfe bei Achstetten.

Wirklich hoch gesteckte Ziele hatte ich mir für das Jahr 2022 gar nicht gesetzt. Ich genieße die kleinen Freuden im Leben. Mein kleines Reich hier in Mönchhöfe. Ich brauche nicht dreimal im Jahr in den Urlaub fahren. Die Hauptsache ist, dass alle gesund sind und dass es ein harmonisches familiäres Umfeld gibt.

Landwirtin erlebt Schicksalsschlag

Ein negatives Erlebnis war in diesem Jahr, dass ein Mitarbeiter und Freund, gleicher Jahrgang wie ich, unvermittelt gestorben ist. Das ist ein Schicksalsschlag, der so plötzlich und so nah war. Das hat mich geschockt und ich kann es immer noch nicht vergessen. Aber ich habe auch Schönes erlebt. Dazu gehören etwa die Begegnungen mit vielen unterschiedlichen Menschen.

Immer mal wieder kommen hier Radler an, die einfach fragen, ob sie übernachten können. Dieses Jahr war eine Familie aus Frankreich zu Besuch, die eine Welttour geplant hatte. Wir sind da sehr offen und gastfreundlich, es gehört zu meinem Selbstverständnis, sich gegenseitig zu helfen. Wir haben dann einen gemeinsamen Grillabend gemacht und dabei viel über Frankreich und ihre Reiseziele erfahren. Daraus ergeben sich ab und zu auch richtige Freundschaften.

So entschloss sie sich für den Beruf als Landwirtin

Die Mönchhöfe, ehemals ein Kloster, von Mönchen bewohnt und bewirtschaftet, zeitweise dem Kloster Gutenzell, aber auch dem Kloster Wiblingen zugehörig, wurden während der Säkularisierung auf drei landwirtschaftliche Betriebe aufgeteilt. Seit mehr als fünf Generationen bewirtschaften wir den Betrieb in Mönchhöfe 1. Wie meine Schwestern machte ich erst mal das Abitur. Doch dann erkrankte leider mein Vater und die Arbeit auf dem Hof, damals mit Milchkühen und Ackerbau, musste erledigt werden.

Als Frau einen Hof zu leiten, war damals noch sehr exotisch. Martina Magg-Riedesser

Darum habe ich mich 1985 entschlossen, nicht zu studieren, sondern eine landwirtschaftliche Ausbildung und den Meister zu machen. Als Frau einen Hof zu leiten, war damals noch sehr exotisch. Ich hatte aber immer Spaß an dem Beruf und habe das nie bereut. Mit meinen männlichen Kollegen gab es keine Probleme, im Gegenteil mir war Anerkennung und Hilfsbereitschaft sicher! Vielleicht ist das ursächlich, dass ich sehr gern mit ganz normalen, bodenständigen Leuten, mit einem gesunden Menschenverstand zusammen bin.

Diese Standbeine hat sie

Über die Jahre haben wir den Betrieb komplett umstrukturiert: hin zur Schweinemast und Bioenergieerzeugung. Jetzt führe ich ihn gemeinsam mit meinem Mann. Auch unsere beiden Söhne sind hier aktiv, obwohl der eine noch Medizin studiert und der andere inzwischen seinen Wirtschaft-Bachelor abgeschlossen hat. Sie wissen aber, woher sie kommen und sind, wenn nötig und möglich, für den Betrieb da.

Ein weiteres Standbein ist die Öffentlichkeitsarbeit mit Schülern. Das Projekt „Schüler auf dem Bauernhof“, heute „Lernort Bauernhof“ mache ich schon seit mehr als 30 Jahren. Dieses Jahr hatte ich 16 Schulklassen – von der ersten bis zur sechsten Klasse – aus Laupheim auf meinem Hof. Ich versuche Schülern und Lehrern zu zeigen, dass Landwirtschaft mehr ist als Traktor fahren: Jeden Tag erzeugen wir Landwirte hochwertige Lebensmittel. Mit allen Sinnen sollen die Schüler Landwirtschaft auf meinem Hof kennenlernen, auch mal Tiere streicheln, die Gerüche wahrnehmen, mit den Händen arbeiten, aber auch die eigenen Produkte verkosten.

Engagement im Bauernverband

Zwar lebe ich hier in Mönchhöfe in meiner kleinen Welt. Durch mein Ehrenamt als stellvertretende Vorsitzende im Bauernverband Biberach-Sigmaringen hab ich viele Termine und Sitzungen . Dabei kann ich mehr und mehr Aufgaben übernehmen, was mir wirklich Spaß macht. Es ist sehr interessant, die unterschiedlichsten Menschen kennenzulernen. Aber auch eigene Ideen einzubringen und Veranstaltungen zu organisieren . Im April wurde ich zur Vorsitzenden des Ausschusses landwirtschaftlicher Unternehmerinnen auf Landesebene gewählt. Auch auf Bundesebene finden regelmäßig Treffen statt. Das freut mich, denn mir war es schon immer ein Anliegen, dass Frauen in der Landschaft mehr Gehör finden.

Ich erinnere mich noch daran, dass ich vor 30 Jahren die einzige Frau in meiner Berufsschulklasse und im Meisterkurs war. Das war damals ein Novum, heute hat sich das zum Glück gewandelt. Frauen machen sich auch in der Landwirtschaft selbstständig, etwa mit Start-ups wie zum Beispiel Bauerhofeis. Im Bauernverband habe ich mich viele Jahre dafür eingesetzt, dass Frauen in die Verantwortung kommen. Jetzt will ich junge Frauen motivieren, sich zu engagieren.

So war 2022 aus Betriebssicht

Betrieblich bin ich einfach um jeden Tag froh, an dem die Maschinen laufen und alle Schweine gesund sind. 2022 litten wir wieder unter extremen Wetterverhältnissen, vor allem unter der starken Trockenheit. Wenn Gewitter angesagt waren, gab es Bitten und Bangen, dass die Felder Regen abbekommen. Aber ich will nicht klagen. Die Erträge waren im normalen Bereich. Auch die Maisernte war hier in der Region gut, das ist immer wichtig, da sie Grundlage für die Biogaserzeugung ist.

Leider haben wir in der Schweineproduktion seit einiger Zeit mehrere Krisen. Beginnend 2019 mit der Sorge wegen der Afrikanischen Schweinepest: in einer Nacht fiel der Erzeugerpreis um 40 Cent, weil Deutschland kein Fleisch mehr nach China exportieren konnte. In der Pandemie ging zudem der Fleischkonsum zurück. Nachdem sich der Markt etwas erholt hatte, kam nun zu unser aller Verdruss dieser furchtbare Krieg in der Ukraine, durch den die Kosten für Futtermittel und Energie explodiert sind. Aktuell zahle ich dadurch pro Mastschwein etwa 30 Euro drauf.

Wie sich der Krieg auf das Einkaufsverhalten auswirkt

Zwar kämpfe ich schon lange dafür, dass sich das wieder bessert, aber wir finden auf der Absatzseite kein Gehör. Der Lebensmitteleinzelhandel hat eine Oligopolstellung und diktiert den Preis, zu dem er unsere Erzeugnisse abnimmt. Inzwischen machen viele Schweinebauern ihre Stalltüren für immer zu. Ich versuche, das Beste aus der Situation zu machen. Gott sei Dank haben wir ja noch die Bioenergieproduktion.

Bis ins Frühjahr hinein hat uns ja alle noch die Pandemie beschäftigt. Ich hatte mir zum Jahresbeginn erhofft, dass es endlich wieder Normalität gibt und war wirklich froh, dass Maßnahmen wie die Ausgangssperre dann passé war. Dass Normalität zurückkam, war für mich ein großer Lichtblick.

Aber mit dem Krieg in der Ukraine kam es noch schlimmer! Der Krieg belastet mich jeden Tag. Es ist diese Hilfslosigkeit, selbst nichts dagegen machen können. Für mich ist es unglaublich, dass jemand in unserer hochzivilisierten Welt, einfach einmarschiert! Und die vielen Verletzungen, die die Menschen vor Ort erleben müssen. Ich kann diese Bilder des menschlichen Leids und der Verwüstung gar nicht mehr anschauen

Landwirtin wünscht sich Frieden für 2023

Wenig Auswirkungen hatte der Krieg und die steigenden Preise auf mein Einkaufsverhalten. Natürlich schaue ich auch auf Angebote. Da ich aber einiges im Garten selbst anbaue, fallen die Preiserhöhungen nicht so sehr ins Gewicht. Bei uns werden zum Beispiel im Sommer die Karotten eingemacht oder die Beeren eingefroren, damit im Winter ein Vorrat im Keller ist. Auch Fleisch produziere ich ja selbst.

Mit Blick auf 2023 wünsche ich mir eigentlich nur, dass wir mit Zuversicht ins neue Jahr gehen könne und wieder Frieden einkehrt – im Kleinen wie im Großen. Denn das größte Geschenk ist doch ein friedliches Miteinander auf allen Ebenen. Pläne für das kommende Jahr habe ich keine konkreten – es kommt, wie es kommt.