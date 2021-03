Schüler auf Corona getestet

Von kommendem Montag an können sich Einwohner und Personen, die nachweislich in der Gemeinde Achstetten arbeiten, mittels Schnelltest in der Achstetter Grundschule auf eine Infektion mit Covid 19 testen lassen.

Nun testete Dr. Katrin Szpakowski, die eine Allgemeinarztpraxis in Achstetten hat, per Nasenabstrich schon mal Schüler der Grundschule. Knapp 80 nahmen das Angebot an.

Schließlich findet auch an der Achstetter Grundschule seit vergangenem Montag wieder Präsenzunterricht statt. Von den Eltern der Schüler sei die Anregung gekommen, den Kindern die Möglichkeit zu geben, sich regelmäßig testen zu lassen, erklärt Szpakowski. Auch sie stehe hinter dieser Sache. Die Schüler können sich künftig Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeweils ab 17 Uhr testen lassen. „Die Eltern können frei wählen, wie oft sie ihre Kinder testen lassen möchten,“ erklärt die Ärztin. „Ich persönlich finde zweimal die Woche als sinnvoll.“ Mit der Testung der Lehrer sei schon früher begonnen worden. „Diese kommen zu festen Terminen zweimal die Woche zu mir in die Praxis.“