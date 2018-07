Scheune bei Stetten steht in Flammen

Eine landwirtschftlich genutzte Scheune am Ortsrand von Stetten steht seit Donnerstagabend in Flammen. Laut Feuerwehr hat aus bisher ungeklärter Ursache Stroh in der Scheune Feuer gefangen. Nach Aussage der Einsatzkräfte wurde nach ersten Erkenntnissen niemand verletzt.

Die Rauchwolke ist bis über die Kreisgrenze hinaus zu sehen. Vor Ort, mitten in einem Feld, sind Feuerwehrleute aus Stetten, Achstetten, Bronnen sowie die Führungsgruppe aus Laupheim dabei, den Brand zu bekämpfen. „Warum das Stroh brennt, wissen wir nicht“, erklärt Einsatzleiter Lorenz Ruschival von der Feuerwehr. Rund 80 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen. „Das wird bis Freitagmorgen dauern“, sagte Ruschival am späteren Donnerstagabend.