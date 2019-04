Schatten fallen auf Ensas Glück

Von Schwäbische Zeitung

An der Baustelle Funkenbühel in Bregenz waren 17 Sprengungen in den vergangenen Wochen gut gegangen. Bei der 18. ging jedoch eine Menge zu Bruch.

Die Baufirma nahm am Mittwoch um 11:15 Uhr an der Baustelle eine Nachsprengung vor. Seit Dezember 2018 hatte die Spezialfirma bisher 17 erfolgreiche Sprengungen dort umgesetzt. Bei dieser Nachsprengung sollte weiterer Fels gesprengt werden.

Zehn tonnenschwere Matten sollten Schutz bieten Der Bereich war mit insgesamt zehn schweren Sprengschutzmatten á 1,3 Tonnen abgesichert.